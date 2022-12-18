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В Пярнумаа при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Северное побережье
В Пярнумаа при пожаре в жилом доме погиб мужчина
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Пожар. Иллюстративное фото
Пожар. Иллюстративное фото Фото: Pärispea Vabatahtlike Päästeselts

В воскресенье, 18 декабря, после полуночи при пожаре в жилом доме в Пярнумаа погиб мужчина, сообщает Спасательный департанент.

В 01:01 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Кабристе, Пярнумаа, горит одноэтажный жилой дом, в здании может находиться человек. На момент прибытия спасателей дом горел открытым пламенем. Спасатели сразу же приступили к тушению и проникли внутрь.

В 01:33 в ходе спасательных работ в доме был обнаружен пострадавший, которого передали скорой помощи. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь мужчине, которого вынесли из здания. К работам по тушению присоединились профессиональные спасатели из Пярну, Лихула, Мярьямаа, Пярну-Яагупи и Тыстамаа.

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