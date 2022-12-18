В Пярнумаа при пожаре в жилом доме погиб мужчина

В 01:01 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Кабристе, Пярнумаа, горит одноэтажный жилой дом, в здании может находиться человек. На момент прибытия спасателей дом горел открытым пламенем. Спасатели сразу же приступили к тушению и проникли внутрь.

В 01:33 в ходе спасательных работ в доме был обнаружен пострадавший, которого передали скорой помощи. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь мужчине, которого вынесли из здания. К работам по тушению присоединились профессиональные спасатели из Пярну, Лихула, Мярьямаа, Пярну-Яагупи и Тыстамаа.