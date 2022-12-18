В Эстонии в несколько раз больше смертей при пожарах, чем в Северных странах

По состоянию на декабрь за этот год в Эстонии произошло около 3000 пожаров, в которых погибли 40 человек.

Спасательный департамент составил стратегию, цель которой – к 2025 году достичь уровня Северных стран по числу и пожаров в жилых помещениях, и людей, погибших в результате отравления угарным газом.

Согласно результатам исследования, проведенного G4S в начале года, 32% семей, или около 335 000 человек в Эстонии лично сталкивались с пожарами. Выпускник Академии МВД Хелари Вийарт писал в своей дипломной работе, что в 2019 году в Эстонии на миллион жителей приходилось 32,4 смерти при пожарах, а в Северных странах – в среднем 7,1. Это означает, что в Эстонии при пожарах погибает в 4,5 раза больше людей, чем в Северных странах.

Смерти при пожарах в жилых помещениях составляют 91% от всех жертв огня. В 2015–2020 годах при пожарах в Эстонии погибли в общей сложности 234 человека, то есть каждый год огонь уносит в среднем 39 жизней. По состоянию на декабрь этого года этот рубеж, к сожалению, уже преодолен.

Согласно результатам исследования, проведенного Спасательным департаментом этой осенью, доля дымовых датчиков в домах снизилась с 95% до 87. Однако информирование людей об угарном газе и его опасности несколько улучшило ситуацию: по состоянию на этот год датчик угарного имеется в 71% домов, в которых есть отопительные установки, работающие на твердом топливе, и/или газовый котел – ранее соответствующий показатель составлял 46%. Исследование также выявило, что с каждым годом в домах становится все больше датчиков угарного газа, осведомленность об опасности этого ядовитого газа растет, но при этом по-прежнему много людей, у которых нет датчика и которые ошибочно считают, что угарный газ можно распознать по запаху.