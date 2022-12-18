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Лидеры центристов и реформистов в Ида-Вирумаа сомневаются в первых номерах, выбранных партиями

Северное побережье
Лидеры центристов и реформистов в Ида-Вирумаа сомневаются в первых номерах, выбранных партиями
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Нередко критикующего руководство Центристской партии руководителя регионального отделения Марека Кулламяги оставили вне избирательного списка.
Нередко критикующего руководство Центристской партии руководителя регионального отделения Марека Кулламяги оставили вне избирательного списка. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Ида-Вирумаа местные лидеры Центристской партии и Партии реформ жалуются, что в очередной раз к участию в выборах в Рийгикогу в качестве кандидатов номер один привлекают людей из других уездов. По мнению лидеров партий, это необходимо для получения голосов, пишет rus.err.ee.

Четыре года назад Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) собирал голоса в Ида-Вирумаа, ранее там баллотировались на парламентских выборах его однопартийцы Яанус Рахумяги и Денис Бородич.

По словам регионального председателя Партии реформ Марис Тоомел, волостной старейшины Йыхви, когда она узнала, что на этот раз партия направит Меэлиса Кийли кандидатом номер один в Ида-Вирумаа, то взвешивала возможность отказаться от выставления своей кандидатуры. "К сожалению, предыдущие выборы показали, что люди, которые были первыми номерами в Ида-Вирумаа и получили отсюда мандат, не вкладывались в уезд на сто процентов, и это, конечно, не устраивало местных жителей", – сказала Тоомел.

Председатель Партии реформ Кая Каллас заявила, что отправка легионеров в уезды необходима ради лучшего результата выборов. "У нас есть выборы на трех уровнях: одни – местные, другие – в Рийгикогу, а третьи – в Европейский парламент. Когда мы составляем списки, мы должны смотреть на общую картину и на то, чтобы мы как партия получили наилучший возможный результат, то есть отовсюду собрали голоса", – сказала Каллас.

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, Кайдо Хёвельсон был поставлен первым в списке, так как он уроженец Вирумаа, хоть и живет в соседнем уезде.

В случае с Яной Тоом, которую в третий раз отправили в Ида-Вирумаа для сбора голосов, Ратас констатировал, что связь с местными жителями у евродепутата Тоом слабая. "Поддерживать ежедневную связь из Брюсселя сложнее, но я никак не могу сказать, что вопросы Ида-Вирумаа – будь то энергетика, трудовая занятость, социально-экономическое благосостояние людей – не важны для Яны Тоом, они важны", – сказал Ратас.

У Центристской партии в Ида-Вирумаа три округа. Кохтла-Ярве не против поставить легионеров на первое место в избирательных списках, а в Нарве сказали, что выборы покажут, оправдано это или нет.

Региональный лидер Центристской партии в Ида-Вирумаа и председатель волостного совета Алутагузе Марек Кулламяги не верит, что Кайдо Хёвельсон, кандидат от Ида-Вирумаа на предыдущих выборах в Рийгикогу, получит сильный результат в уезде: "Это все та же старая политика - привозить первого номера из других мест. Кайдо – замечательный человек, но как ему продать себя жителям Ида-Вирумаа? "Работаю в волости Винни, в Рийгикогу отстаиваю жителей Харьюмаа, теперь люблю Ида-Вирумаа". И мы должны в это поверить?"

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