Лидеры центристов и реформистов в Ида-Вирумаа сомневаются в первых номерах, выбранных партиями

Четыре года назад Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) собирал голоса в Ида-Вирумаа, ранее там баллотировались на парламентских выборах его однопартийцы Яанус Рахумяги и Денис Бородич.

По словам регионального председателя Партии реформ Марис Тоомел, волостной старейшины Йыхви, когда она узнала, что на этот раз партия направит Меэлиса Кийли кандидатом номер один в Ида-Вирумаа, то взвешивала возможность отказаться от выставления своей кандидатуры. "К сожалению, предыдущие выборы показали, что люди, которые были первыми номерами в Ида-Вирумаа и получили отсюда мандат, не вкладывались в уезд на сто процентов, и это, конечно, не устраивало местных жителей", – сказала Тоомел.

Председатель Партии реформ Кая Каллас заявила, что отправка легионеров в уезды необходима ради лучшего результата выборов. "У нас есть выборы на трех уровнях: одни – местные, другие – в Рийгикогу, а третьи – в Европейский парламент. Когда мы составляем списки, мы должны смотреть на общую картину и на то, чтобы мы как партия получили наилучший возможный результат, то есть отовсюду собрали голоса", – сказала Каллас.

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, Кайдо Хёвельсон был поставлен первым в списке, так как он уроженец Вирумаа, хоть и живет в соседнем уезде.