Нынешняя система компенсаций по болезни продолжит действовать с небольшой задержкой

В четверг правительство пришло к соглашению, что выплата компенсаций по болезни со второго дня будет продолжена до 30 июня. Для этого нужно изменить закон, но свет в здании Рийгикогу погас в тот же день, а депутаты не вернутся на Тоомпеа до 9 января.

Поскольку Рийгикогу не успеет изменить закон до Рождества, с 1 января снова вступит в силу порядок, согласно которому, первые три дня компенсация не выплачивается.

"Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно спешить заболеть, вы можете сделать это и в новом году. Останется та же система, что и сегодня, при которой работодатель оплачивает больничный со второго дня по пятый, а затем – Больничная касса. Это более выгодно как для работника, так и для работодателя", – сказал министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.

Министр пообещал, что нынешняя система будет действовать задним числом, и подтвердил, что в Рийгикогу были организованы встречи и собрания, так что поправка к закону, вероятно, будет принята 15 января. Однако это решение все же не явлется совсем беспроблемным.

"Мы на связи с работодателями, и у них есть некоторые опасения. Конечно, на новой неделе мы дадим работодателям разъяснительные материалы, инструкции, как справиться в ситуации, когда с 1 января применяется одна система, которую Рийгикогу планирует изменить", – сказал Петерсон.