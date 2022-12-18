1 января возникнет странная ситуация, в которой закон разрешает выплату компенсации по болезни с четвертого дня, но в этот четверг правительство пообещало, что она будет выплачиваться все же со второго дня. Хотя необходимая поправка в закон не внесена, министр здоровья обещает, что поправка будет внесена в ближайшее время и будет применяться задним числом, пишет rus.err.ee.
Нынешняя система компенсаций по болезни продолжит действовать с небольшой задержкой
В четверг правительство пришло к соглашению, что выплата компенсаций по болезни со второго дня будет продолжена до 30 июня. Для этого нужно изменить закон, но свет в здании Рийгикогу погас в тот же день, а депутаты не вернутся на Тоомпеа до 9 января.
Поскольку Рийгикогу не успеет изменить закон до Рождества, с 1 января снова вступит в силу порядок, согласно которому, первые три дня компенсация не выплачивается.
"Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно спешить заболеть, вы можете сделать это и в новом году. Останется та же система, что и сегодня, при которой работодатель оплачивает больничный со второго дня по пятый, а затем – Больничная касса. Это более выгодно как для работника, так и для работодателя", – сказал министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.
Министр пообещал, что нынешняя система будет действовать задним числом, и подтвердил, что в Рийгикогу были организованы встречи и собрания, так что поправка к закону, вероятно, будет принята 15 января. Однако это решение все же не явлется совсем беспроблемным.
"Мы на связи с работодателями, и у них есть некоторые опасения. Конечно, на новой неделе мы дадим работодателям разъяснительные материалы, инструкции, как справиться в ситуации, когда с 1 января применяется одна система, которую Рийгикогу планирует изменить", – сказал Петерсон.
На вопрос, насколько можно быть в этом уверенным, министр ответил: "Мы уверены на 95%, но мы не можем предвидеть 5%".
Но что будет с теми, кто заболеет в первые дни нового года? "В начале каждого года у нас, так сказать, новогодние больничные листы находятся в режиме ожидания, потому что мы ждем информации от Налогово-таможенного департамента. То есть мы обычно не делаем выплаты раньше середины месяца", – сказал руководитель финансового отдела Больничной кассы Рихо Пеэк.
Таким образом, до сих пор было принято, что люди, заболевшие в начале января, получали пособие по болезни в середине января. По словам Пеэка, заболевшим в начале нового года придется ждать компенсации по болезни дольше, чем раньше.
"В другом случае мы выплатили бы где-то 16-го, 17-го числа, а в этом случае, когда вступит в силу решение", – сказал Пеэк.
По закону пособие по болезни должно быть выплачено в течение 30 дней.