В течение выходных правительство Финляндии продолжает искать способы снизить цены на электроэнергию. Решение должно быть готово к понедельнику, когда его начнут обсуждать на заседании парламентских партий, пишет rus.err.ee.
Правительство Финляндии ищет решение проблемы высоких цен на электроэнергию
По данным Yle, рассматриваются три варианта: продление существующих налоговых льгот, установление потолка цен и так называемая гарантированная цена, которая обяжет компании предлагать новые договоры на электроэнергию по более разумной цене.
В результате состоявшихся в субботу обсуждений стало ясно, что снижение налогов и введение потолка цен считаются недостаточными мерами, которые слишком медленно смягчают трудности потребителей.
Однако введение потолка цен лишит людей необходимости экономить электроэнергию и, вероятно, приведет к ее дефициту.
В воскресенье финские министры соберутся вновь. Министр экономики Мика Линтиля склонен поддерживать так называемую гарантированную цену, то есть предлагать потребителю договоры по разумной цене на определенный период. По словам Линтиля, понятно, что это дорого обойдется стране – речь почти о миллиарде евро. Размер государственного бюджета Финляндии составляет чуть более 80 миллиардов долларов.