Правительство Финляндии ищет решение проблемы высоких цен на электроэнергию

По данным Yle, рассматриваются три варианта: продление существующих налоговых льгот, установление потолка цен и так называемая гарантированная цена, которая обяжет компании предлагать новые договоры на электроэнергию по более разумной цене.

В результате состоявшихся в субботу обсуждений стало ясно, что снижение налогов и введение потолка цен считаются недостаточными мерами, которые слишком медленно смягчают трудности потребителей.

Однако введение потолка цен лишит людей необходимости экономить электроэнергию и, вероятно, приведет к ее дефициту.