Сезон гриппа можно считать открытым. В Эстонии регистрируется все больше респираторных вирусных заболеваний. Не дремлет и коронавирусная инфекции - тенденция к росту имеется и здесь. Врачи в отделениях интенсивной терапии находятся в полной боевой готовности, пишет rus.err.ee.
Сезон гриппа открыт: в Эстонии регистрируется все больше респираторных вирусных заболеваний
Конец осени-начало зимы - естественный период, когда увеличивается количество респираторных вирусных заболеваний, в том числе гриппа и коронавируса. По данным Департамента здоровья, рост заболеваемости гриппом начался в этом году с южного региона. В Вырумаа, Валгамаа и Вильяндимаа показатель заболеваемости в четыре раза превышает средние показатели по Эстонии. В Таллинне пока относительно спокойно.
"Мы прогнозируем, что следующие, наверное, пару недель мы все-таки будем в периоде роста. Потом заболеваемость стабилизируется на каком-то определенном, но достаточно высоком уровне, на недели три-четыре, и потом начинает спадать", - сказала в интервью "Актуальной камере+" специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова.
Показатели заболеваемости коронавирусом растут медленнее, но тенденция к повышению все равно есть.
"Особенность гриппа - он начинается с бурного просто роста, коронавирус потихонечку где-то по 10% прибавляется. Растут госпитализации, но именно по тяжелым коронаслучаям они достаточно на невысоком уровне, поэтому я бы сказала, что на данный момент грипп является более проблематичным для больниц и для семейных врачей, чем корона", - заявила Садикова.
Несмотря на то, что плановое лечение в больницах сейчас проходит в полном объеме, ситуация довольно напряженная. По словам главы Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадия Попова, число людей, которые заболели ковидом и нуждаются в госпитализации, в последние две недели прогрессивно растет.
Попов: Covid позволяет сейчас распространяться другим вирусам
Пика заболеваемости гриппом и коронавирусом пока не наблюдается, однако больницы готовы к любому исходу.
На данный момент самым распространенным является грипп А, на долю которого приходится 25% проб, взятых Департаментом здоровья. Метапневмовирус и Респираторно-синцитиальный составляют по 10% от взятых образцов. Ковид составляет всего 6% от всех вирусов, однако это не делает его менее опасным, особенно для пожилых людей.
Нагрузка увеличилась и на центры семейных врачей. По словам семейного врача Qvalitas Сергея Саади, за последние пару месяцев число обращений в связи с сезонными заболеваниями увеличилось на 30-40%.
Пока что Департамент здоровья не говорит ни о каких ограничениях, связанных с ростом заболеваемости. Но дальнейшее развитие событий полностью зависит от осознанности людей.
"Если у вас есть хоть какие-то проявления болезни, скажем, даже насморк, то не стоит идти на мероприятие или не стоит туда, где много людей собралось", - подчеркнула Садикова.
Некоторые больницы начиная с осени уже установили ограничения. Например, в Ляэне-Таллиннской центральной больнице посещение пациентов запрещено. И как для врачей, так и для больных введен обязательный масочный режим.
По мнению Попова, маски нужны не только для борьбы с ковидом, но и для предотвращения распространения других вирусных инфекций, в том числе гриппа и парагриппа.
"Летом мы не использовали маски определенное время, но примерно с конца октября пришлось к этому вернуться. И в общем-то наши коллеги с отделения инфекционного контроля остаются при мнении, что необходимо будет использовать маски до конца сезона, который, скорее всего, продлится до середины весны или до начала лета", - резюмировал Попов.
Департамент и врачи напоминают о том, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни.
Редактор: Виктор Сольц