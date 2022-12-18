Сезон гриппа открыт: в Эстонии регистрируется все больше респираторных вирусных заболеваний

На данный момент самым распространенным является грипп А, на долю которого приходится 25% проб, взятых Департаментом здоровья. Метапневмовирус и Респираторно-синцитиальный составляют по 10% от взятых образцов. Ковид составляет всего 6% от всех вирусов, однако это не делает его менее опасным, особенно для пожилых людей.

Нагрузка увеличилась и на центры семейных врачей. По словам семейного врача Qvalitas Сергея Саади, за последние пару месяцев число обращений в связи с сезонными заболеваниями увеличилось на 30-40%.

Пока что Департамент здоровья не говорит ни о каких ограничениях, связанных с ростом заболеваемости. Но дальнейшее развитие событий полностью зависит от осознанности людей.

"Если у вас есть хоть какие-то проявления болезни, скажем, даже насморк, то не стоит идти на мероприятие или не стоит туда, где много людей собралось", - подчеркнула Садикова.

Некоторые больницы начиная с осени уже установили ограничения. Например, в Ляэне-Таллиннской центральной больнице посещение пациентов запрещено. И как для врачей, так и для больных введен обязательный масочный режим.

По мнению Попова, маски нужны не только для борьбы с ковидом, но и для предотвращения распространения других вирусных инфекций, в том числе гриппа и парагриппа.

"Летом мы не использовали маски определенное время, но примерно с конца октября пришлось к этому вернуться. И в общем-то наши коллеги с отделения инфекционного контроля остаются при мнении, что необходимо будет использовать маски до конца сезона, который, скорее всего, продлится до середины весны или до начала лета", - резюмировал Попов.

Департамент и врачи напоминают о том, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни.