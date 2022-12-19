В отношении дееспособности автобусной линии Таллинн-Санкт-Петербург пока нет конкретного плана, но мы найдем решение, заявил исполнительный директор Lux Express в Эстонии Ингмар Роос, комментируя закрытие международного автомобильного пограничного пункта пропуска "Ивангород" на реконструкцию. Об этом пишет rus.err.ee.
Lux Express: судьба автобусной линии Таллинн - Санкт-Петербург пока не определена
"Эти обрывки информации о том, что пограничный пункт может быть закрыт в какой-то момент на ремонт или под предлогом ремонта, звучали некоторое время. Однако сейчас, когда возникли конкретные временные рамки, новость стала для нас неожиданностью", - рассказал Роос.
"На основании этой новой информации мы начнем составлять план действий. Несмотря на текущую ситуацию в Европе, Lux Express продолжал предоставлять возможность для передвижения, благодаря чему проживающие на одной и другой стороне границы родственники и близкие могли видеться. Однако сейчас я не могу сказать, что именно необходимо предпринять в этом случае, поскольку это новая информация", - сказал он.
По его словам, люди могли бы ехать на автобусе до границы, дальше пересекать границу пешком, а на другой стороне вновь пересаживаться в автобус.
"Я подчеркну, что это только один из гипотетических сценариев, который я могу предположить на основании новой информации. Я не говорю, что это будет выглядеть именно так, но подчеркну, что мы точно найдем какое-нибудь решение", - подчеркнул он.