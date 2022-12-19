Lux Express: судьба автобусной линии Таллинн - Санкт-Петербург пока не определена

"Эти обрывки информации о том, что пограничный пункт может быть закрыт в какой-то момент на ремонт или под предлогом ремонта, звучали некоторое время. Однако сейчас, когда возникли конкретные временные рамки, новость стала для нас неожиданностью", - рассказал Роос.

"На основании этой новой информации мы начнем составлять план действий. Несмотря на текущую ситуацию в Европе, Lux Express продолжал предоставлять возможность для передвижения, благодаря чему проживающие на одной и другой стороне границы родственники и близкие могли видеться. Однако сейчас я не могу сказать, что именно необходимо предпринять в этом случае, поскольку это новая информация", - сказал он.

По его словам, люди могли бы ехать на автобусе до границы, дальше пересекать границу пешком, а на другой стороне вновь пересаживаться в автобус.