Руководитель отделения Центристской партии в Ида-Вирумаа Марек Кулламяги решил баллотироваться в Рийгикогу по списку внепарламентской "Эстонии 200". Вице-председатель центристов Яна Тоом считает, что он мог бы покинуть партию, пишет rus.err.ee.
Марек Кулламяги решил баллотироваться в Рийгикогу в списке Eesti 200
"Интерес к тому, чтобы Марек баллотировался по нашему списку в Ида-Вирумаа, был двусторонним. В перспективе политический ландшафт в регионе придется полностью менять. Одна из наших целей - разбить здешний монолит Центристской партии. Слава Богу, что в рядах Центристской партии имеются определенные веяния, люди сами хотят каких-то перемен", - сказал в понедельник в разговоре с корреспондентом rus.err.ee член правления отделения партии "Эстония 200" в Ида-Вирумаа Денис Ларченко.
"Пока Кулламяги является членом Центристской партии, но, насколько мне известно, он хочет остановить все свои полномочия там и полностью присоединиться к нашей команде", - добавил Ларченко.
Однако сам Марек Кулламяги, изображение которого появилось на предвыборном флайере "Эстонии 200", сказал rus.err.ee, что выходить из Центристской партии он пока не собирается.
"Я сейчас не вижу смысла особо дергаться. Флайеры флайерами, плакаты плакатами, но Республиканская избирательная комиссия официально регистрирует кандидатов только в январе. До этого мы имеем дело со спекуляциями. А перебегать люди из списков обязательно будут, это не новость", - отметил политик.
По его словам, он ждал, что Центристская партия включит его в свой список (о том, что Кулламяги не вошел в список кандидатов от центристов rus.err.ee сообщил 12 декабря).
"Мне сделали предложение? Нет. Я от чего-то отказался? То же нет. Моя коллега по партии Ольга Курдовская пишет в Facebook, что я мнимый лидер центристов в Ида-Вирумаа. А я не мнимый, я пока им и являюсь. Это во-первых. А во-вторых, если своя партия мне такое предложение не сделала, то как гражданин Эстонии я имею право выбирать, с кем мне идти", - добавил Марек Кулламяги.
По словам Кулламяги, его приглашала баллотироваться не только "Эстония 200".
"Звали разные партии. Перед выборами многие консультировались", - сказал Кулламяги, добавив, что на уровне Ида-Вирумаа у него хорошие контакты с руководителями всех партий кроме соцдемов.
"Почему в итоге был сделан выбор в пользу списка "Эстонии 200"? Ну мы же знаем настрой партий. Мне кажется, что "Эстония 200" - это партия будущего, партия молодых. Она довольно либеральна в национальных, политических и экономических вопросах", - пояснил политик.
"Стоит ли вопрос о моем вступлении в "Эстонию 200"? Сейчас с этим точно не горит", - заключил Марек Кулламяги.
Вице-председатель Центристской партии Яна Тоом в интервью rus.err.ee заметила, что Кулламяги забыл сказать своим нынешним однопартийцам о желании баллотироваться.
"Видимо, он очень сильно хотел баллотироваться. Только вот забыл об этом кому-то сказать. Кроме, видимо, "Эстонии 200". Жаль. Будет ли он исключен из Центристской партии? Я думаю, ему логичнее было бы выйти из нее самому. Это первое, чего от него ждут. Но я думаю, что он так и сделает. Если он называет "Эстонию 200" партией будущего, то что ему делать в партии прошлого? Пусть выходит", - сказала Тоом.
"Станет ли его уход потерей для нас? Уход любого человека - это потеря для партии. Кто бы он не был. И Марек Кулламяги здесь не исключение. А если говорить о Центристской партии в Ида-Вирумаа, то там у нас вообще сложная ситуация во многих округах. И неумение работать командой всех подводит. Это касается не только Марека Кулламяги, но и многих других персонажей. Вот это действительно проблема, а не то, что кто-то вошел или вышел. Посмотрите на нарвскую ячейку. Половина людей из правления Центристской партии в Нарве сидит во фракции Катри Райк. Что это вообще? Им бы вместо того, чтобы говорить, что центральное правление их не понимает, следовало бы посмотреть в зеркало", - добавила вице-председатель партии.