Марек Кулламяги решил баллотироваться в Рийгикогу в списке Eesti 200

По словам Кулламяги, его приглашала баллотироваться не только "Эстония 200".

"Звали разные партии. Перед выборами многие консультировались", - сказал Кулламяги, добавив, что на уровне Ида-Вирумаа у него хорошие контакты с руководителями всех партий кроме соцдемов.

"Почему в итоге был сделан выбор в пользу списка "Эстонии 200"? Ну мы же знаем настрой партий. Мне кажется, что "Эстония 200" - это партия будущего, партия молодых. Она довольно либеральна в национальных, политических и экономических вопросах", - пояснил политик.

"Стоит ли вопрос о моем вступлении в "Эстонию 200"? Сейчас с этим точно не горит", - заключил Марек Кулламяги.

Вице-председатель Центристской партии Яна Тоом в интервью rus.err.ee заметила, что Кулламяги забыл сказать своим нынешним однопартийцам о желании баллотироваться.

"Видимо, он очень сильно хотел баллотироваться. Только вот забыл об этом кому-то сказать. Кроме, видимо, "Эстонии 200". Жаль. Будет ли он исключен из Центристской партии? Я думаю, ему логичнее было бы выйти из нее самому. Это первое, чего от него ждут. Но я думаю, что он так и сделает. Если он называет "Эстонию 200" партией будущего, то что ему делать в партии прошлого? Пусть выходит", - сказала Тоом.