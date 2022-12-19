В Ида-Вирумаа состоится множество культурных и спортивных мероприятий на любой вкус.
ЗИМА / ВЕСНА 2023 ⟩ Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа
ДЕКАБРЬ
Спектакль "Рождественская мистерия" танцевального ансамбля "Viis Tähte"
17 декабря в 15.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры
Рождественская вечеринка Люганузеской волости (на русском языке)
17 декабря в 20.00 в Кивиылиском народном доме
Выступит ансамбль "Restart".
Ночной забег "Нарвская зима" "Stebby Eesti"
17 декабря в Нарве в 20.30
Второй год подряд почти тысяча поклонников оздоровительного спорта по всей Эстонии бегут или идут при свете предрождественских огней по улицам Нарвы поздно ночью. Вдоль трассы их подбадривают десятки музыкантов, танцоров, дискоров, файер-артистов и др. Старт и финиш - около "Astri Keskus".
Кубок Эстонии по баскетболу
17 и 18 декабря в Нарвском спортивном центре
В Нарве определятся обладатели кубка Эстонии этого года среди мужчин и женщин.
Кийклаская рождественская деревня снеговиков
17 и 18 декабря в Кийкласком народном доме
Рождественские комнаты Пагариского пряничного дома
18 декабря в 11.00 в Пагариском общественном доме
Фольклорный праздник "Rahvakultuuri killukesed" / "Фрагменты народной культуры"
18 декабря в 13.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры
Выступят Общество белорусской культуры "БЭЗ", белорусское общество "Сябры", ансамбль народного танца "Нарва" и женская группа ансамбля народного танца "Вирулане".
Нарва-Йыэсууская рождественская ярмарка и рождественский забег
18 декабря в 13.00
Выступят танцевальный ансамбль "Jun-ost", Мария Минич и тандемный хор Нарвского дома эстонского языка. Также запланирован благотворительный рождественский забег.
Спектакль "Giraff Royali jõuluõhtu" / "Канун Рождества Королевского Жирафа"
18 декабря в 17.00 и 20 декабря в 19.00 в Нарвском театральном центре "Vaba Lava"
Концерт четвертого воскресенья адвента "Фортепианные трио Бетховена"
18 декабря в 18.00 на Полярной мызе Кукрузе
Выступят Мари Полл (скрипка), Хенри-Давид Варема (виолончель) и Михкель Полл (фортепиано).
Детский спектакль "Сказочный переполох"
19 декабря в 11.00 (на русском языке) и в 13.00 (на эстонском языке) в Нарвском театральном центре "Vaba Lava"
Рождественский концерт Эстонского национального мужского хора
20 декабря в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В рождественской программе Эстонского национального мужского хора прозвучит рождественская музыка Северных стран. Дирижер - Ингрит Маллеус.
Гала-концерт осенней столицы Эстонии
21 декабря в 19.00 в Нарвском Доме культуры "Ругодив"
Нарвский симфонический оркестр (дирижер Анатолий Щура) и солист Богдан Керейша (скрипка; Польша).
Спектакль Юлии Ауг "Сад"
23 декабря в 19.00 в Нарвском театральном центре "Vaba Lava"
Постановка "Сад" - это моноспектакль Юлии Ауг по знаменитой постановке "Электротеатра Станиславский". Это история любви португальской "мертвой" королевы Инес де Кастро, которая захватывает воображение и заставляет задуматься о ценности и смысле жизни.
Танцевальный вечер
23 декабря в 19.00 в Силламяэском центре культуры
Дискотека, Дед Мороз, лотерея и артисты на сцене.
Рождественская деревня в Нарве
23-25 декабря в Северном дворе Нарвского замка
В рождественской деревне можно посетить дом Деда Мороза, ярмарку сувениров, контактный зоопарк и рождественское кафе. Каждый день гостей ждут веселые развлечения, представления, конкурсы и мастер-классы.
Детский спектакль театра "Ильмарине" "Новогодняя история"
24 декабря в 11.00, ул. Вабадузе, 20 в Нарве
Спектакль театра "Туулевески" "Волшебная ночь"
24 декабря в 12.00 и 14.00 в Йыхвиском концертном доме
Детский спектакль театра "Ильмарине" "Новогодние хлопоты"
26 декабря в 11.00, ул. Вабадузе, 20 в Нарве
Праздничная музыка. Койксон, Эплик и Выйгемаст
27 декабря в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
На впечатляющих предновогодних концертах к дуэту Вайко Эплика и Прийта Выйгемаста "Joyguns" присоединяются Лийзи Койксон и струнный оркестр "VHK" под управлением Расмуса Пуура, аранжировки добавляют песням новую многослойность. Главной ценностью, скрытой в зародившемся недавно сотрудничестве Эплика и Выйгемаста, несомненно, является дань уважения лучшей эстонской поп-музыке (Курмет, Кикерпуу, Найссоо, Копвиллем и т. д.).
Новогодний концерт
30 декабря в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Выступят Таллиннский камерный оркестр, дирижер Каспар Мянд, солистка Ирина Захаренкова (фортепиано). В программе Концерт для фортепиано с оркестром №1 Мендельсона и симфония №8 Бетховена.
Новогодний вечер в Мяэтагузе
30 декабря в 19.00 в Мяэтагузеском народном доме
Новогодний вечер "130 лет назад" в Тудулинна
30 декабря в 20.00 в Тудулиннаском народном доме
Ансамбль "Dolores".
Выступят ансамбль "Nukker Kukeke" и кабаре-группа "Ciara".
Новогодний вечер в Вока
30 декабря в 20.00 в Вокаском спортхолле
Выступят Риво Рехе, DJ AnnaSötu.
Новогодний вечер в Люганузе
31 декабря в 20.00 в Люганузеском народном доме
Новогодний вечер в Ийзаку
31 декабря в 21.00 в Ийзакуском народном доме
Выступит ансамбль "Expert".
ЯНВАРЬ
Новогодняя ночная дискотека с DJ KarabljoFF
1 января в 01.00 в Силламяэском центре культуры
Юмористическая программа Семена Альтова "Мир уцелел, потому что смеялся"
8 января в 18.00 в Нарвском Доме культуры "Ругодив"
Спектакль Раквереского театра "DI ja VIV ja Rose"
11 января в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры
В ролях: Юлле Лихтфельдт, Тийна Мяльберг и Элина Рейнхольд. Режиссер Пеэтер Раудсепп.
Спектакль Кийклаского общинного театра "August ja Julia"
13 января в 19.00 в Ийзакуском народном доме
Мероприятие в честь годовщины Пагариского сражения
14 января рядом с Пагариским общественным домом
Сказочный вечер с Полиной Черкасовой
20 января в Кийкласком народном доме
Мемориал Аво Талпаса по греко-римской борьбе
21 января в Кохтла-Ярвеском Доме спорта
ФЕВРАЛЬ
"Pöörane TäiskuuÖÖsööming" на "Улице причудской еды"
4 февраля в 19.00 в деревнях Причудья
Полная луна, мистическая атмосфера и безумное ночное пиршество в полнолуние. От Ийзаку до Сааболда 33 однодневных ресторана откроют свои дворы, предложат приготовленные на костре блюда, еду и напитки при свете живого огня. Меню будет зимнее и согревающее, а полная луна придаст блюдам особую силу. Карта "Google" с указанием точных мест, участников, меню и занятий появится в январе.
Концерт песен Анны Герман
8 февраля в 17.00 в Нарвском Доме культуры "Ругодив"
Песни легендарной польской певицы исполнят Елена Коломийцева и Эдуард Томан.
Праздничный вечер "Кийклаский народный дом - 90"
10 февраля в Кийкласком народном доме
Выступят гости из Латвии, Алутагузеской волости и хозяева из Кийклаского народного дома.
Алутагузеский лыжный марафон
10 и 11 февраля в Алутагузеском центре отдыха и спорта
Одно из крупнейших ида-вирумааских зимних мероприятий народного спорта уже не первый год включает в себя пятничный ночной марафон и проходящий в субботу днем классический Алутагузеский марафон, входящий в серию "Estoloppet".
Кристийна Эхина и струнный квартет "M4gnet"
14 февраля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
В музыкально-поэтической программе "Прикосновение" стихи Кристийны Эхиной будут чередоваться с произведениями эстонских композиторов Рудольфа Тобиаса, Хейно Эллера и Тыну Кырвитса в исполнении струнного квартета "M4agnet".
"Telepoiss". Детские песни ETV
16 февраля в 12.00 в Йыхвиском концертном доме
Звучавшие последние 40 лет в детских постановках Эстонского телевидения песни прозвучат в свежем и интересном исполнении вокального ансамбля "Estonian Voices", детей из музыкальной школы и группы Янно Трумпа.
Детский спектакль театра "Tuuleveski" "Золушка"
18 февраля в 12.00 в Йыхвиском концертном доме
Спектакль "Diktaator, naljamees ja liiderdaja"
20 февраля в 19.00 в Нарвском театральном центре "Vaba Lava"
Пьеса-фантазия на тему встречи после Первой мировой войны в Нарве в лагере Красного Креста двух поразительных людей - Ярослава Гашека (известный юморист) и Иосипа Броз Тито (будущий лидер коммунистической Югославии).
Мероприятия в честь годовщины Эстонской Республики
24 февраля в разных уголках Ида-Вирумаа
Празднование дня рождения Эстонии традиционно начинается в Ида-Вирумаа с церемонии подъема флага на восходе солнца в Нарве в Северном дворе замка Германа.
МАРТ
Спектакль Раквереского театра "Algus"
1 марта в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры
Лондон, 2015 год. Осень. Ночь. У Лауры (38) только что закончилось празднование новоселья. Все разошлись. Дэнни (42) еще допьет свое пиво и… В ролях: Силья Микс и Андрес Мяхар.
Спектакли Тбилисского театра имени Грибоедова
1 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме - "Шинель" Гоголя
Тбилисский государственный театр имени Грибоедова называет свою трактовку Гоголя интерпретационным спектаклем-фантасмагорией.
2 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме - "A.Л.Ж.И.Р. Акмолинский лагерь жен изменников родины".
Пьеса "A.Л.Ж.И.Р." - хроника одного из самых страшных лагерей советской эпохи. Трагическое повествование основано на неопровержимых фактах: протоколах, письмах, фотографиях, воспоминаниях очевидцев…
"Original Enigma Voices"
11 марта в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Члены изначального состава основанной Майклом Крету группы, создающие неповторимую музыкальную атмосферу, выступают с новой шоу-программой, в которую включены все известнейшие песни ансамбля. Прозвучат такие хиты, как "Sadness", "Return to Innocence" и "Gravity of Love", а также новые версии культовых песен "Enigma".
День детских театров
19 марта в Кийкласком народном доме
Спектакли в исполнении "Tuuleveski", "Kehra Nukk" и Кийклаского общинного театра.
Спектакль "Аудиенция"
19 марта в 19.00 в Нарвском театральном центре "Vaba Lava"
За неделю до премьеры, в самый безумный период генеральных репетиций, к руководителю театра (Прийт Выйгемаст) наведывается странный следователь (Хенрик Кальмет) с таинственным делом по обвинению под названием "Театральное дело". Начинается напряженный и в то же время абсурдный допрос, который очень быстро нагоняет туману - о каком обвинении вообще идет речь, кто кого и почему обвиняет? Что тут настоящее, а что понарошку?
АПРЕЛЬ
"Босанова. Бразильская серенада"
1 апреля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Номинировавшиеся на премию "Грэмми" музыканты - виртуозно играющий на фаготе Мартин Куускманн и бразильский пианист и композитор Джовино Сантос Нето - познакомят эстонскую публику с лирическими песнями бразильских композиторов. Прозвучат яркие и темпераментные аранжировки пьес Эрмето Паскаля, Антониу Карлоса Жобима, Джовино Сантоса Нето и других музыкантов.
Спектакль Раквереского театра "Без вины виноватые"
12 апреля в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры
Пьесу Александра Островского о чувстве вины, прощении и идеалах поставила Эйли Нейхаус. В спектакле заняты Лийза Айбель, Юлле Лихтфельдт, Аннели Рахкема, Эдуард Сальмисту, Тарво Сымер, Маргус Гросный, Имре Ыунапуу, Яан Тристан Колберг.
"Trad.Attack!"
13 апреля в 19.00 в Нарвском театральном центре "Vaba Lava"
В ходе второго турне по Эстонии ансамбль представит свой новый, четвертый по счету студийный альбом "Bring It On", в концерте прозвучат, естественно, и старые хиты.
Фортепьянный дуэт Йохана Рандвере и Юстаса Шервеникаса
19 апреля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Эстонско-литовский фортепьянный дуэт исполнит произведения Сергея Рахманинова.
Юрьев день в парке мызы Кийкла
23 апреля
Кийклаская сказочная деревня создает и доносит до общины культурное наследие: фольклорные ритуалы Юрьева дня и народные игры от центра народной культуры, выступление дуэта гармонистов Ассо Инта и Мартина.
МАЙ
Заключительный концерт сезона
13 мая в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Симфонический оркестр "Ванемуйне", дирижер Ристо Йоост, солист Мартин Куускманн (фагот). В программе: Пуур - Новое произведение для оркестра (первое исполнение), Кырвитс - "Песни дождя для радуги", Рахманинов - "Симфонические танцы".
ИЮНЬ
Алутагузеский веломарафон
3 июня в Алутагузеском центре отдыха и спорта в Паннъярве
День сето
3 июня в 12.00 в Йыхвиской волости, деревня Таммику, хутор Каэвури
Нарвский энергетический забег
10 июня в Нарве
Крупнейшее мероприятие народного спорта в Ида-Вирумаа, когда улицы Нарвы заполоняют тысячи любителей бега и ходьбы.
Мемориал Хейно Липпа по легкой атлетике
16 июня на легкоатлетическом стадионе имени Хейно Липпа в Йыхви
Соревнования, включенные в календарь Международного союза легкой атлетики, собирают в Йыхви большое количество лучших спортсменов из разных стран. После более чем десятилетнего перерыва Эстония снова получила право на проведение международных соревнований по легкой атлетике во взрослом классе на организационном уровне "World Athletics Bronze Label".
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