ЗИМА / ВЕСНА 2023 ⟩ Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа

Лондон, 2015 год. Осень. Ночь. У Лауры (38) только что закончилось празднование новоселья. Все разошлись. Дэнни (42) еще допьет свое пиво и… В ролях: Силья Микс и Андрес Мяхар.

Члены изначального состава основанной Майклом Крету группы, создающие неповторимую музыкальную атмосферу, выступают с новой шоу-программой, в которую включены все известнейшие песни ансамбля. Прозвучат такие хиты, как "Sadness", "Return to Innocence" и "Gravity of Love", а также новые версии культовых песен "Enigma".

За неделю до премьеры, в самый безумный период генеральных репетиций, к руководителю театра (Прийт Выйгемаст) наведывается странный следователь (Хенрик Кальмет) с таинственным делом по обвинению под названием "Театральное дело". Начинается напряженный и в то же время абсурдный допрос, который очень быстро нагоняет туману - о каком обвинении вообще идет речь, кто кого и почему обвиняет? Что тут настоящее, а что понарошку?