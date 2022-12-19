Школьный двор в Тойла наполнился ярмарочной жизнью

Свои места за прилавками заняли представители и учителя всех классов, а также представительства Тойлаской музыкально-художественной школы. "Несколько восьмиклассников использовали ярмарку для продажи и рекламы своих творческих продуктов, например, украшений и свечей", - сказала, директор Тойлаской гимназии Сигне Илмъярв.

На рождественскую ярмарку, открытую для общины, были приглашены и местные ремесленники: Эве Саар продавала свои свечи и косметику, Эдита Климашевская - украшения, Михкель Луус - кровяные колбаски, Пирет Тоовис - различные аппетитные вещи, Сильва Пыльд - изделия ручной работы, "Pühajõe Meistrid" - свечи, Сигрит Вильяпуу - безглютеновые смеси и косметические товары.

На ярмарке не обошлось без катания на санях, организованного Пяйтеским зоопарком, и согревающих групповых танцев, а также принесенных Гермо Сааром очагов для костра.

В благотворительной лотерее, организованной четвертым классом, выиграл каждый билетик; призы изготовили сами ученики, часть предоставили родители и учителя.