Михкель Нестор: Экономика вступает в новый год с пониженной температурой

Поэтому более чем вероятно, что в последнем квартале 2022 года изменение в ВВП еврозоны будет со знаком минус. Поскольку высокие процентные ставки - и, к сожалению, инфляция - никуда не исчезнут в краткосрочной перспективе, конечно, нет никакой надежды на то, что рецессия прекратится в ближайшее время. По прогнозу SEB, изменение ВВП еврозоны в 2023 году также будет отрицательным. Тем не менее прогнозисты считают, что экономика приспособится к более высоким процентным ставкам без серьезных эксцессов и экономическая активность может улучшиться во второй половине следующего года.

Безусловно, внимательно следят за ситуацией и центробанки, для которых сегодня на первом месте - борьба с инфляцией, но в конечном итоге это лишь одна из основ обеспечения экономической стабильности. Если экономический спад примет слишком драматические масштабы и приведет к чрезмерному росту безработицы, центральные банки также готовы дать задний ход. На сегодняшний день ничего подобного пока не происходит, потому что и в США, и в еврозоне рынок труда остался в очень хорошем состоянии - безработица в еврозоне упала до рекордно низкого уровня в 6,5% в октябре!

В будущее работодатели, конечно, смотрят более скептически, но, по крайней мере, рост безработицы начнется с очень высокой базы. Скорее всего, это означает, что даже в конце текущего спада занятость все еще будет на исторически высоком уровне.