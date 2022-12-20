Очередное повышение процентной ставки центральными банками создаст дополнительную нагрузку на экономику, но сегодня, кажется, нет лучшего способа взять инфляцию под контроль.
Михкель Нестор: Экономика вступает в новый год с пониженной температурой
Прошедшая неделя была напряженной для центральных банков, которые принимали важные решения по процентной политике. По сравнению с предыдущими случаями, на этот раз центробанки были немного снисходительнее, и вместо повышения процентной ставки на 0,75% и Федеральная резервная система США, и Европейский центральный банк ограничились повышением основных процентных ставок на 0,5%. Причина более скромного, чем прежде, повышения процентных ставок заключается прежде всего в том, что процентные ставки уже несколько раз резко повышались, и в какой-то момент этот темп должен замедлиться.
Конечно, более медленные темпы не означают, что повышение процентных ставок прекратилось. В сообщении представители Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка однозначно дали понять, что прежние шаги будут продолжены и в новом году. Так, глава Европейского центробанка Кристин Лагард пообещала повысить процентные ставки на 0,5% и в феврале, и в марте, что позволит довести процентную ставку по депозитам, которая является хорошим приближением к Euribor, до 3%.
С точки зрения рыночных ожиданий, такое заявление было скорее более жестким сценарием, поскольку возможным считался и вариант, при котором процентная ставка вырастет всего на 0,25% в марте. Члены комитета Федеральной резервной системы также прогнозировали более высокую максимальную процентную ставку, чем раньше, и, согласно графику, опубликованному на основе их индивидуальных прогнозов, основная процентная ставка в США на конец следующего года теперь может составить целых 5,1%.
Инфляция замедлилась, но недостаточно
Решения центральных банков по процентным ставкам следует считать довольно жесткими, поскольку инфляция фактически начала замедляться как в Соединенных Штатах, так и в еврозоне. Пиком роста цен в США стал июнь, когда индекс потребительских цен увеличился на 9%. Однако к ноябрю он уже упал до 7,1%. Базовая инфляция, то есть потребительские цены без учета энергоносителей и продуктов питания, также замедляется три месяца подряд, что свидетельствует о том, что экономика действительно начала остывать от имевших место горячих температур.
Еврозона все еще отстает от США в этом процессе на несколько месяцев, но в ноябре и здесь немного перевели дух, когда инфляция снизилась с 10,6% в октябре до 10%. Однако изменение базовой инфляции было незначительным и ограничивалось всего 0,05%. Базовая инфляция, составляющая почти 5%, является явной аномалией по сравнению с нормальной ситуацией в европейской экономике, и, таким образом, от дальнейшего повышения процентных ставок никуда не деться.
Оборотная сторона повышения ставок центральными банками - это, конечно же, замедление экономики и даже ее спад. Промышленное производство в еврозоне в октябре упало на 2% в месячном сравнении, а продажи в розничной торговле снизились почти на столько же в сопоставимых ценах. Экономическая уверенность как предприятий, так и потребителей также быстро ослабла.
"В более трудные времена стоит сохранять оптимизм и верить, что экономика Эстонии переживет этот спад без серьезных последствий".
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Поэтому более чем вероятно, что в последнем квартале 2022 года изменение в ВВП еврозоны будет со знаком минус. Поскольку высокие процентные ставки - и, к сожалению, инфляция - никуда не исчезнут в краткосрочной перспективе, конечно, нет никакой надежды на то, что рецессия прекратится в ближайшее время. По прогнозу SEB, изменение ВВП еврозоны в 2023 году также будет отрицательным. Тем не менее прогнозисты считают, что экономика приспособится к более высоким процентным ставкам без серьезных эксцессов и экономическая активность может улучшиться во второй половине следующего года.
Безусловно, внимательно следят за ситуацией и центробанки, для которых сегодня на первом месте - борьба с инфляцией, но в конечном итоге это лишь одна из основ обеспечения экономической стабильности. Если экономический спад примет слишком драматические масштабы и приведет к чрезмерному росту безработицы, центральные банки также готовы дать задний ход. На сегодняшний день ничего подобного пока не происходит, потому что и в США, и в еврозоне рынок труда остался в очень хорошем состоянии - безработица в еврозоне упала до рекордно низкого уровня в 6,5% в октябре!
В будущее работодатели, конечно, смотрят более скептически, но, по крайней мере, рост безработицы начнется с очень высокой базы. Скорее всего, это означает, что даже в конце текущего спада занятость все еще будет на исторически высоком уровне.
Эстонская экономика переживет спад
Говоря о влиянии происходящего на экономику Эстонии, не остается ничего другого, как повторить известное клише: мы - маленькая открытая экономика, и ветры мировой экономики могут повлиять на нас гораздо сильнее, чем на некоторые европейские державы. Ясное доказательство этого уже очевидно в отрасли, где объемы производства упали больше, чем где-либо, из-за неблагоприятной конъюнктуры на экспортных рынках.
Более высокие процентные ставки, несомненно, тормозят функционирование экономики Эстонии, вынуждая предприятия экономить на инвестициях, а людей быть более консервативными при покупке нового жилья. Однако долговая нагрузка у нас намного ниже, а номинальный рост доходов выше, чем в странах богаче нашей, поэтому трехпроцентный Euribor не является непреодолимым препятствием для функционирования нашей экономики.
Как и остальная Европа, мы вступаем в этот спад с сильным рынком труда, и общий фундамент экономики также находится в очень хорошем состоянии. Поэтому в более трудные времена стоит сохранять оптимизм и верить, что экономика Эстонии переживет этот спад без серьезных последствий.