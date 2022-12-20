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Михкель Нестор: Экономика вступает в новый год с пониженной температурой

Михкель Нестор
, экономический аналитик SEB
Михкель Нестор: Экономика вступает в новый год с пониженной температурой
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Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB Фото: Madis Veltman

Очередное повышение процентной ставки центральными банками создаст дополнительную нагрузку на экономику, но сегодня, кажется, нет лучшего способа взять инфляцию под контроль.

Прошедшая неделя была напряженной для центральных банков, которые принимали важные решения по процентной политике. По сравнению с предыдущими случаями, на этот раз центробанки были немного снисходительнее, и вместо повышения процентной ставки на 0,75% и Федеральная резервная система США, и Европейский центральный банк ограничились повышением основных процентных ставок на 0,5%. Причина более скромного, чем прежде, повышения процентных ставок заключается прежде всего в том, что процентные ставки уже несколько раз резко повышались, и в какой-то момент этот темп должен замедлиться.

Конечно, более медленные темпы не означают, что повышение процентных ставок прекратилось. В сообщении представители Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка однозначно дали понять, что прежние шаги будут продолжены и в новом году. Так, глава Европейского центробанка Кристин Лагард пообещала повысить процентные ставки на 0,5% и в феврале, и в марте, что позволит довести процентную ставку по депозитам, которая является хорошим приближением к Euribor, до 3%.

С точки зрения рыночных ожиданий, такое заявление было скорее более жестким сценарием, поскольку возможным считался и вариант, при котором процентная ставка вырастет всего на 0,25% в марте. Члены комитета Федеральной резервной системы также прогнозировали более высокую максимальную процентную ставку, чем раньше, и, согласно графику, опубликованному на основе их индивидуальных прогнозов, основная процентная ставка в США на конец следующего года теперь может составить целых 5,1%.

Инфляция замедлилась, но недостаточно

Решения центральных банков по процентным ставкам следует считать довольно жесткими, поскольку инфляция фактически начала замедляться как в Соединенных Штатах, так и в еврозоне. Пиком роста цен в США стал июнь, когда индекс потребительских цен увеличился на 9%. Однако к ноябрю он уже упал до 7,1%. Базовая инфляция, то есть потребительские цены без учета энергоносителей и продуктов питания, также замедляется три месяца подряд, что свидетельствует о том, что экономика действительно начала остывать от имевших место горячих температур.

Еврозона все еще отстает от США в этом процессе на несколько месяцев, но в ноябре и здесь немного перевели дух, когда инфляция снизилась с 10,6% в октябре до 10%. Однако изменение базовой инфляции было незначительным и ограничивалось всего 0,05%. Базовая инфляция, составляющая почти 5%, является явной аномалией по сравнению с нормальной ситуацией в европейской экономике, и, таким образом, от дальнейшего повышения процентных ставок никуда не деться.

Оборотная сторона повышения ставок центральными банками - это, конечно же, замедление экономики и даже ее спад. Промышленное производство в еврозоне в октябре упало на 2% в месячном сравнении, а продажи в розничной торговле снизились почти на столько же в сопоставимых ценах. Экономическая уверенность как предприятий, так и потребителей также быстро ослабла. 

"В более трудные времена стоит сохранять оптимизм и верить, что экономика Эстонии переживет этот спад без серьезных последствий".

Михкель Нестор, экономический аналитик SEB

Поэтому более чем вероятно, что в последнем квартале 2022 года изменение в ВВП еврозоны будет со знаком минус. Поскольку высокие процентные ставки - и, к сожалению, инфляция - никуда не исчезнут в краткосрочной перспективе, конечно, нет никакой надежды на то, что рецессия прекратится в ближайшее время. По прогнозу SEB, изменение ВВП еврозоны в 2023 году также будет отрицательным. Тем не менее прогнозисты считают, что экономика приспособится к более высоким процентным ставкам без серьезных эксцессов и экономическая активность может улучшиться во второй половине следующего года.

Безусловно, внимательно следят за ситуацией и центробанки, для которых сегодня на первом месте - борьба с инфляцией, но в конечном итоге это лишь одна из основ обеспечения экономической стабильности. Если экономический спад примет слишком драматические масштабы и приведет к чрезмерному росту безработицы, центральные банки также готовы дать задний ход. На сегодняшний день ничего подобного пока не происходит, потому что и в США, и в еврозоне рынок труда остался в очень хорошем состоянии - безработица в еврозоне упала до рекордно низкого уровня в 6,5% в октябре!

В будущее работодатели, конечно, смотрят более скептически, но, по крайней мере, рост безработицы начнется с очень высокой базы. Скорее всего, это означает, что даже в конце текущего спада занятость все еще будет на исторически высоком уровне.

Эстонская экономика переживет спад

Говоря о влиянии происходящего на экономику Эстонии, не остается ничего другого, как повторить известное клише: мы - маленькая открытая экономика, и ветры мировой экономики могут повлиять на нас гораздо сильнее, чем на некоторые европейские державы. Ясное доказательство этого уже очевидно в отрасли, где объемы производства упали больше, чем где-либо, из-за неблагоприятной конъюнктуры на экспортных рынках.

Более высокие процентные ставки, несомненно, тормозят функционирование экономики Эстонии, вынуждая предприятия экономить на инвестициях, а людей быть более консервативными при покупке нового жилья. Однако долговая нагрузка у нас намного ниже, а номинальный рост доходов выше, чем в странах богаче нашей, поэтому трехпроцентный Euribor не является непреодолимым препятствием для функционирования нашей экономики.

Как и остальная Европа, мы вступаем в этот спад с сильным рынком труда, и общий фундамент экономики также находится в очень хорошем состоянии. Поэтому в более трудные времена стоит сохранять оптимизм и верить, что экономика Эстонии переживет этот спад без серьезных последствий.

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