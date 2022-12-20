Стихи, песни и много смеха - так отметили Год движения кохтла-ярвеские библиотекари, к которым присоединились и горожане. Теперь такие встречи на свежем воздухе станут традиционными.
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Кохтла-ярвеские библиотекари открыли Год движения в Лесном парке
Кохтла-ярвеские библиотекари открыли Год движения в Лесном парке
Участников собралось меньше, чем ожидали, но это не помешало выполнить все задуманное - состоялись веселые старты, в лесной тиши звучали зимние стихи и песни, пахло свежим кофе и пряным печеньем... К библиотекарям с удовольствием присоединились и горожане, которые часто здесь гуляют.