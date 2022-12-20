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Кохтла-ярвеские библиотекари открыли Год движения в Лесном парке

Ирина Кивисельг
, журналист
Кохтла-ярвеские библиотекари открыли Год движения в Лесном парке
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Веселые старты не дадут замерзнуть в любую погоду.
Веселые старты не дадут замерзнуть в любую погоду. Фото: Erakogu

Стихи, песни и много смеха - так отметили Год движения кохтла-ярвеские библиотекари, к которым присоединились и горожане. Теперь такие встречи на свежем воздухе станут традиционными.

Участников собралось меньше, чем ожидали, но это не помешало выполнить все задуманное - состоялись веселые старты, в лесной тиши звучали зимние стихи и песни, пахло свежим кофе и пряным печеньем... К библиотекарям с удовольствием присоединились и горожане, которые часто здесь гуляют.

Заглянула в Лесной парк и мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер, чтобы поблагодарить инициативных дам, интересные идеи которых выходят за библиотечные стены. В честь наступающего Рождества вручила им зимнюю композицию, которая украсила читальный зал.

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