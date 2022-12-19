В этом году в Министерстве культуры сотрудникам выплатят рождественскую премию, средний размер которой составит 2562 евро, пишет rus.err.ee.
Солидные рождественские премии в Министерстве культуры вызвали вопросы у политиков
Генеральный секретарь "Отечества" Прийт Сибуль сказал Postimees, что не считает это решение разумным: "Министерство культуры чуть ли не каждую неделю во время коалиционных переговоров, а тем более после них, придумывало какую-то новую идею или работу, на что ей (министру культуры Пирет Хартман – прим. ред.) были крайне необходимы деньги. В этом смысле интересно, что деньги на премии нашлись".
Бывший министр окружающей среды и председатель специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом Тынис Мёльдер (Центристская партия) отметил, что вопрос в том, выплачивается ли премия в соответствии со сделанной работой и результатом, или просто смотрят, что в бюджете есть деньги и делят их на всех.
Марис Лаури из Партии реформ отметила, что в вопросе выплаты премий нужен индивидуальный подход.