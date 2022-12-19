Солидные рождественские премии в Министерстве культуры вызвали вопросы у политиков

Генеральный секретарь "Отечества" Прийт Сибуль сказал Postimees, что не считает это решение разумным: "Министерство культуры чуть ли не каждую неделю во время коалиционных переговоров, а тем более после них, придумывало какую-то новую идею или работу, на что ей (министру культуры Пирет Хартман – прим. ред.) были крайне необходимы деньги. В этом смысле интересно, что деньги на премии нашлись".