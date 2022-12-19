Военнослужащие соревновались по боксу

Кроме сил обороны Эстонии и Объединённого королевства на соревнованиях участвовали латыши, литовцы, немцы, поляки, словаки и чехи.

"Бокс – самый старинный вид спорта в каждой армии. Мы занимаемся боксом более ста пятидесяти лет. Армейский бокс лучше других видов спорта покажет боевой дух армии и нам нравится бокс," сказал секретарь Британского общества армейского бокса Натан Пирс

Боксёры разных армии выиграли высокие награды как на олимпийских играх и первенства мира и Европы, но на этих соревнованиях их не было. Это были соревнования для начинающих. Почему именно бокс предпочитают другим видам спорта, будь это командные виды спорта или другие виды единоборства или тяжёлой атлетики?

"Именно бокс покажет, настолько сильный боевой дух наших солдат. Это покажет как храбрость, так и физическое состояние, умение руководить, а также уважение друг к другу," сказал Пирс.