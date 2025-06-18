Поврежденный якорем "Estlink 2" вновь заработает уже на этой неделе

Поврежденный участок удален, и вместо него установлен резервный кабель длиной около километра, соединенный с неповрежденными участками.

"Перед вводом Estlink 2 в эксплуатацию на рынке электроэнергии будут проведены еще и нагрузочные тесты, чтобы убедиться, что кабель полностью готов к дальнейшему использованию", - добавил руководитель подразделения Estlink компании Elering Рейго Хауг.