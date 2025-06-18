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Чт, 19.06.2025
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Поврежденный якорем "Estlink 2" вновь заработает уже на этой неделе

Кабель Estlink 2.

Ремонтные работы на подводном кабеле Estlink 2, поврежденного якорем в декабре прошлого года, завершились раньше запланированного срока. Соединение будет восстановлено уже в ночь на пятницу.

Поврежденный участок удален, и вместо него установлен резервный кабель длиной около километра, соединенный с неповрежденными участками.

"Перед вводом Estlink 2 в эксплуатацию на рынке электроэнергии будут проведены еще и нагрузочные тесты, чтобы убедиться, что кабель полностью готов к дальнейшему использованию", - добавил руководитель подразделения Estlink компании Elering Рейго Хауг.

Мощность Estlink 2 составляет 650 мегаватт. 

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