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Ярмарка в Силламяэском музее с каждым годом привлекательнее

Ирина Кивисельг
, журналист
Ярмарка в Силламяэском музее с каждым годом привлекательнее
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Приятные мелочи, выполненные с любовью и душевным теплом, гости музея приобретают с удовольствием.
Приятные мелочи, выполненные с любовью и душевным теплом, гости музея приобретают с удовольствием. Фото: Irina Zamarina

Рождественская благотворительная ярмарка, которую с 2016 года каждый декабрь устраивают силламяэские музейщики, на этот раз была особенно многолюдной - за десять дней раскупили почти все.

Ярмарочная традиция началась в 2016 году. Сотрудник Силламяэского музея Ирина Замарина организовала занятия для людей с недостатками здоровья - вместе мастерили разные поделки. Накопилось много, решили устроить выставку-продажу.

- С тех пор это стало традицией, - рассказывает Ирина. - Проводим такие мероприятия дважды в год - летом в Дни города и перед Рождеством. Рукодельницы довольны тем, что их труд востребован, а покупатели находят приятные подарки для себя и близких.

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