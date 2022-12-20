Рождественская благотворительная ярмарка, которую с 2016 года каждый декабрь устраивают силламяэские музейщики, на этот раз была особенно многолюдной - за десять дней раскупили почти все.
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Ярмарка в Силламяэском музее с каждым годом привлекательнее
Ярмарка в Силламяэском музее с каждым годом привлекательнее
Ярмарочная традиция началась в 2016 году. Сотрудник Силламяэского музея Ирина Замарина организовала занятия для людей с недостатками здоровья - вместе мастерили разные поделки. Накопилось много, решили устроить выставку-продажу.
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