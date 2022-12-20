ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему 1,5 миллиона евро, возвращенные Йыхви государству, не пошли Нарвскому футбольному холлу?

Летом старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель надеялась, что если Йыхви откажется от строительства футбольного холла из-за роста цен на строительство и вернет государству 1,5 миллиона евро, то государство как минимум оставит эти деньги в Ида-Вирумаа и направит их на строительство футбольного холла в Нарве, на что также не хватает средств. На самом деле эти возвращенные деньги пошли не в Ида-Вирумаа, а холлам Пярну и Раквере.