Летом старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель надеялась, что если Йыхви откажется от строительства футбольного холла из-за роста цен на строительство и вернет государству 1,5 миллиона евро, то государство как минимум оставит эти деньги в Ида-Вирумаа и направит их на строительство футбольного холла в Нарве, на что также не хватает средств. На самом деле эти возвращенные деньги пошли не в Ида-Вирумаа, а холлам Пярну и Раквере.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему 1,5 миллиона евро, возвращенные Йыхви государству, не пошли Нарвскому футбольному холлу?
Министр культуры ПИРЕТ ХАРТМАН:
- Самоуправления, получающие поддержку для футбольных холлов, утверждались Рийгикогу путем принятия государственного бюджета начиная с 2020 года. Йыхви получил поддержку на строительство футбольного холла на 2021 год, Нарва - на завершающийся 2022 год.
Возвращенные Йыхви 1,5 миллиона евро разделены пополам между теми, кто получил поддержку в том же году - Пярну и Раквере. Как мы и просили в этом году, у Министерства культуры есть явное желание изыскать дополнительные средства из государственного бюджета на 2024 год и для других самоуправлений, получивших поддержку.
Активно общаясь с Нарвой, получили подтверждение, что они также ищут пути строительства холла в сотрудничестве с частным сектором и не хотят отказываться от строительства холла.