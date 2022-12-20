"HITO/Karjamaa" завершил первую половину основного турнира победой

Аутсайдер лиги, приехавший в Йыхви из города на Эмайыги, смог оказать серьезное сопротивление только в первой четверти, по итогам которой "HITO/Karjamaa" вел с разницей в четыре очка. Затем ида-вируская команда вырвалась вперед и к перерыву увеличила свой отрыв до 15 очков - 49:34.

Главным героем восьмой по счету победной игры в сезоне стал 39-летний Эдвард Трумм, набравший 27 очков, сделавший 13 подборов и отдавший четыре результативные передачи. При таких показателях его коэффициент эффективности составил 48, что является лучшим показателем в игре.

Керт Каземетс набрал 20 очков, а Вейко Симм - 17 очков. Марго Тали записал на свой счет 12 очков и 10 результативных передач. Тали сделал три трехочковых броска на последней минуте игры, что позволило вывести на табло в конце матча под названием "HITO/Karjamaa" красивую цифру "100".

"HITO/Karjamaa" одержал восемь побед и потерпел три поражения в первом круге основного турнира и занимает второе место в турнирной таблице. Чтобы гарантировать себе выход в финальный турнир в четверке лучших, необходимо продолжать в таком же темпе и во втором круге, потому что многие конкуренты следуют за ними по пятам.