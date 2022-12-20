В проходившем в субботу поздним вечером Нарвском зимнем ночном забеге победителем на основной дистанции 10 км второй год подряд стал Денис Шалкаускас.
ВИДЕО ⟩ Денис Шалкаускас второй год подряд стал победителем Нарвского зимнего ночного забега
Тренер Йыхвиской спортшколы и учитель физкультуры Йыхвиской русской основной школы пробежал трассу за время 34.23, на 9 секунд обогнав Кристофера Эрика Камберга из Харьюмаа. "Победа досталась очень тяжело. Конкуренция была напряженной, но это был очень интересный тактический забег", - сказал Шалкаускас, признавшись, что ему пришлось сильно поднапрячься. Соревновавшийся прежде в основном на средних дистанциях Шалкаускас собирается в дальнейшем сосредоточиться и на стадионных забегах на более длинные дистанции - 3000 и 5000 метров.
Если в прошлом году улицы Нарвы во время забега в декабре были бесснежными, то нынче участникам пришлось кое-где месить ногами кашу из снега и соленого песка. "Местами было довольно скользко и опасно", - сказал Шалкаускас, отметив, что сам наблюдал, как упал один из велосипедистов, двигавшихся перед строем бегунов.
В то же время он сказал, что на Нарвском зимнем забеге царит особенная атмосфера, когда чуть ли не через каждые 500 метров возле трассы расположены пункты, где дискоры, танцоры, мастера световых шоу или болельщики со своими кричалками дополнительно вдохновляют участников соревнования. "Уже только из-за этого стоит участвовать в таком забеге", - заметил он.
Среди женщин самой быстрой со временем 40.11 стала Хиллеви Вельба из Йыхви. Обогнать ее на трассе сумели всего 11 мужчин.
В Нарвском зимнем ночном забеге участвовало более 800 любителей народного спорта, а кроме того, более 500 любителей бега участвовали в нем виртуально. На восьмиградусном морозе около половины участников преодолели десять километров, остальные - пять километров. Трасса проходила по центру города от торгового центра "Astri" до Темного сада на берегу реки Нарва и обратно. Для подбадривания участников возле трассы было установлено 17 специальных пунктов.
- Вы - герои, - обратилась к участникам непосредственно перед стартом мэр Нарвы Катри Райк, отметив, что в это же время в соседних домах люди сидят на диванах перед телевизорами, поедая кровяные колбаски и потягивая пиво. - А вы заботитесь о своем здоровье, это и есть залог успеха. Тем, кто не из Нарвы, спасибо, что приехали, и приезжайте к нам снова как летом на энергозабег, так и через неделю на рождественскую ярмарку и посмотрите, как мы живем!
Главный организатор забега Марко Торм сказал, что около 60 процентов участников были из Харьюмаа. "Зима - особое время для бега. Нужно быть совершенно сумасшедшим, чтобы приехать и участвовать. Это очень крутые люди", - сказал Торм.