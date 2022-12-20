ВИДЕО ⟩ Денис Шалкаускас второй год подряд стал победителем Нарвского зимнего ночного забега

Тренер Йыхвиской спортшколы и учитель физкультуры Йыхвиской русской основной школы пробежал трассу за время 34.23, на 9 секунд обогнав Кристофера Эрика Камберга из Харьюмаа. "Победа досталась очень тяжело. Конкуренция была напряженной, но это был очень интересный тактический забег", - сказал Шалкаускас, признавшись, что ему пришлось сильно поднапрячься. Соревновавшийся прежде в основном на средних дистанциях Шалкаускас собирается в дальнейшем сосредоточиться и на стадионных забегах на более длинные дистанции - 3000 и 5000 метров.

Если в прошлом году улицы Нарвы во время забега в декабре были бесснежными, то нынче участникам пришлось кое-где месить ногами кашу из снега и соленого песка. "Местами было довольно скользко и опасно", - сказал Шалкаускас, отметив, что сам наблюдал, как упал один из велосипедистов, двигавшихся перед строем бегунов.

В то же время он сказал, что на Нарвском зимнем забеге царит особенная атмосфера, когда чуть ли не через каждые 500 метров возле трассы расположены пункты, где дискоры, танцоры, мастера световых шоу или болельщики со своими кричалками дополнительно вдохновляют участников соревнования. "Уже только из-за этого стоит участвовать в таком забеге", - заметил он.

Среди женщин самой быстрой со временем 40.11 стала Хиллеви Вельба из Йыхви. Обогнать ее на трассе сумели всего 11 мужчин.