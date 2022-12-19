"Рождественский благовест" поможет юным йыхвисцам

"Рождественский благовест" в этом году проводится в 29-й раз и собирает средства на строительство специальной игровой площадки для детей с особыми потребностями.

Заведующая опорным центром "Päikesekiir" Лиана Пыльд очень рада, что "Радио 4" вызвалось помочь им осуществить давнюю мечту.

- Сейчас в списке наших подопечных 16 детей, - сказала она. - Некоторые передвигаются на колясках, и довольно сложно ходить куда-то гулять с ними. Мы используем городскую площадку, но для некоторых наших ребят не все подходит. Около нашего дома довольно большая территория, куда можно было бы установить оборудование. Мы уже выбрали тренажеры, качели, домики, песочницы - все, что подходило бы именно нашим воспитанникам. Даже прикинули, что обустройство детской площадки может стоить порядка 50 тысяч евро.

"Рождественский благовест" длится с 24 декабря по 7 января и строится по принципу концерта по заявкам. Звонок на платный автоответчик и есть взнос радиослушателей в копилку. Помочь можно также перечислением пожертвований на специальный счет.

Оставив на автоответчике свое сообщение, можно через "Радио 4" поздравить своих родственников, передать привет друзьям и коллегам.

Впервые передачи "Рождественского благовеста" вышли в эфир 30 лет назад. На собранные средства детдома, спецшколы, больницы и детские центры для особых детей приобретали сложную медицинскую аппаратуру, специализированный транспорт, обучающее и реабилитационное оборудование. Общая сумма пожертвований уже превысила 300000 евро. География адресатов акции весьма широка: Тарту и Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве, Карула и Вильянди, Пярну и Имасту, Хаапсалу и Нарва-Йыэсуу, Тахева и Кохтла-Нымме, Нарва и Тапа, Тудулинна и Таллинн.