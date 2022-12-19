Адресатом "Рождественского благовеста" - традиционной акции коллектива "Радио 4" - станет опорный центр "Päikesekiir" в Йыхви.
"Рождественский благовест" поможет юным йыхвисцам
"Рождественский благовест" в этом году проводится в 29-й раз и собирает средства на строительство специальной игровой площадки для детей с особыми потребностями.
Заведующая опорным центром "Päikesekiir" Лиана Пыльд очень рада, что "Радио 4" вызвалось помочь им осуществить давнюю мечту.
- Сейчас в списке наших подопечных 16 детей, - сказала она. - Некоторые передвигаются на колясках, и довольно сложно ходить куда-то гулять с ними. Мы используем городскую площадку, но для некоторых наших ребят не все подходит. Около нашего дома довольно большая территория, куда можно было бы установить оборудование. Мы уже выбрали тренажеры, качели, домики, песочницы - все, что подходило бы именно нашим воспитанникам. Даже прикинули, что обустройство детской площадки может стоить порядка 50 тысяч евро.
"Рождественский благовест" длится с 24 декабря по 7 января и строится по принципу концерта по заявкам. Звонок на платный автоответчик и есть взнос радиослушателей в копилку. Помочь можно также перечислением пожертвований на специальный счет.
Оставив на автоответчике свое сообщение, можно через "Радио 4" поздравить своих родственников, передать привет друзьям и коллегам.
Впервые передачи "Рождественского благовеста" вышли в эфир 30 лет назад. На собранные средства детдома, спецшколы, больницы и детские центры для особых детей приобретали сложную медицинскую аппаратуру, специализированный транспорт, обучающее и реабилитационное оборудование. Общая сумма пожертвований уже превысила 300000 евро. География адресатов акции весьма широка: Тарту и Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве, Карула и Вильянди, Пярну и Имасту, Хаапсалу и Нарва-Йыэсуу, Тахева и Кохтла-Нымме, Нарва и Тапа, Тудулинна и Таллинн.
Телефоны для пожертвований работают круглосуточно:
900 70 23 - 5 евро, 900 70 24 - 15 евро.
Помочь можно и переводом пожертвований через банк, перечислив любую сумму напрямую на счет опорного центра "Päikesekiir".
Банковские реквизиты:
Получатель: PLT Päikesekiir
Счет в банке SEB: EE531010220216152224
В пояснении отметить: Raadio 4
Свои послания с копией банковского платежного поручения и музыкальной заявкой можно отправить по адресу: Таллинн, 10147, Гонсиори, 21, "Радио 4" или по электронной почте: r4@err.ee.