На прошлой неделе в Нарве произошло странное дорожно-транспортное происшествие, когда водитель легкового автомобиля, въехавший сзади в стоявшую машину, оказался под этим транспортным средством.
В Нарве пострадали три автомобиля
В Нарве пострадали три автомобиля
Вечером 16 декабря спасателей вызвали на улицу Раху в Нарве, где пострадали три автомобиля.
Сообщается, что два автомобиля были припаркованы на обочине, когда на них наехал третий автомобиль.
Чтобы устранить риск возгорания, спасателям пришлось поднять на буксировщик один из автомобилей.
Люди не пострадали.
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