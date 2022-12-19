В Нарве пострадали три автомобиля

Вечером 16 декабря спасателей вызвали на улицу Раху в Нарве, где пострадали три автомобиля.

Сообщается, что два автомобиля были припаркованы на обочине, когда на них наехал третий автомобиль.

Чтобы устранить риск возгорания, спасателям пришлось поднять на буксировщик один из автомобилей.