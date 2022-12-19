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В Нарве пострадали три автомобиля

Северное побережье
В Нарве пострадали три автомобиля
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Такую картину увидели спасатели в прошлую пятницу на улице Раху в Нарве.
Такую картину увидели спасатели в прошлую пятницу на улице Раху в Нарве. Фото: Päästeamet

На прошлой неделе в Нарве произошло странное дорожно-транспортное происшествие, когда водитель легкового автомобиля, въехавший сзади в стоявшую машину, оказался под этим транспортным средством.

Вечером 16 декабря спасателей вызвали на улицу Раху в Нарве, где пострадали три автомобиля.

Сообщается, что два автомобиля были припаркованы на обочине, когда на них наехал третий автомобиль.

Чтобы устранить риск возгорания, спасателям пришлось поднять на буксировщик один из автомобилей.

Люди не пострадали.

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