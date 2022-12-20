Политик, однажды отвернувшийся от соцдемов, снова будет собирать для них голоса

Руководитель сферы внешней границы Налогово-таможенного департамента Антс Кутти ранее входил в ряды соцдемов и баллотировался в Рийгикогу в 2015 и 2019 годах и оба раза набрал более 200 голосов. В 2017 году он по списку избирательного союза Катри Райк "Meie Narva" прошел в горсобрание, однако весной 2021 года вступил в Центристскую партию, из которой уже в конце года вышел.

Кутти заявил, что решил баллотироваться по списку социал-демократов, потому что программа партии соответствует его видению того, как должно развиваться эстонское государство и общество. "Например, для меня важно развивать социальную систему, включая поддержку пожилых людей, и чтобы пенсия покрывала необходимые услуги и расходы для человека", - сказал он, добавив, что для него важно решить все узкие места, где государство возложило чрезмерное бремя на местные самоуправления.