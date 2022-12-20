Высокопоставленный чиновник Налогово-таможенного департамента и бывший член Нарвского горсобрания Антс Кутти баллотируется в Рийгикогу по списку соцдемов.
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Политик, однажды отвернувшийся от соцдемов, снова будет собирать для них голоса
Политик, однажды отвернувшийся от соцдемов, снова будет собирать для них голоса
Руководитель сферы внешней границы Налогово-таможенного департамента Антс Кутти ранее входил в ряды соцдемов и баллотировался в Рийгикогу в 2015 и 2019 годах и оба раза набрал более 200 голосов. В 2017 году он по списку избирательного союза Катри Райк "Meie Narva" прошел в горсобрание, однако весной 2021 года вступил в Центристскую партию, из которой уже в конце года вышел.