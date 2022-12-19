Лидер ида-вируских центристов баллотируется на выборах в конкурирующей партии

Правление Центристской партии не включило в избирательный список Кулламяги, в последние годы не раз остро критиковавшего главную контору партии. В то же время центристы Ида-Вируского регионального отделения трижды выбирали Марека Кулламяги своим председателем. Ида-Вируское отделение Центристской партии охватывает в уезде все самоуправления, кроме Нарвы и Кохтла-Ярве, где свои отделения партии.

Янек Пахка являлся одним из руководителей партии "Eesti 200" в Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Подозреваемый в коррупции Янек Пахка тоже баллотируется в Рийгикогу

Янек Пахка, тоже получивший подозрение в преступлении в качестве одного из фигурантов кохтла-ярвеского коррупционного скандала и вышедший после этого из партии "Eesti 200", все же получит возможность баллотироваться в Рийгикогу.

- В соответствии с сегодняшними планами, Пахка входит в список, - сказала зампредседателя партии "Eesti 200" Кристина Каллас, отметив, что если Пахка предъявят обвинение до того, как в середине января будут утверждены избирательные списки, то он останется вне списка.

Каллас сказала, что читала предъявленное Пахка подозрение. "Мне это подозрение кажется сомнительным", - сказала она, добавив, что если углубиться в это подозрение, то она не видит причины, почему Пахка нельзя баллотироваться.