Председатель Ида-Вируского регионального отделения Центристской партии Марек Кулламяги собирается баллотироваться на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа по списку конкурирующей партии "Eesti 200".
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Лидер ида-вируских центристов баллотируется на выборах в конкурирующей партии
Лидер ида-вируских центристов баллотируется на выборах в конкурирующей партии
Правление Центристской партии не включило в избирательный список Кулламяги, в последние годы не раз остро критиковавшего главную контору партии. В то же время центристы Ида-Вируского регионального отделения трижды выбирали Марека Кулламяги своим председателем. Ида-Вируское отделение Центристской партии охватывает в уезде все самоуправления, кроме Нарвы и Кохтла-Ярве, где свои отделения партии.