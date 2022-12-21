ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Партии должны доказать, что Ида-Вирумаа важен для них

Центристская партия, с большим отрывом победившая всех в Ида-Вирумаа на предыдущих выборах, оставила вне списка руководителя Ида-Вируского регионального отделения Марека Кулламяги, который годами раздражал головной офис партии своими откровенными высказываниями. Сейчас возникла абсурдная ситуация, когда местный лидер этой партии участвует в выборах по конкурирующему списку. Это то же самое, как если бы какой-нибудь футбольный клуб одолжил своего игрока сопернику. В политике, в отличие от футбола, так все же не делают.

Однако из этой истории также следует, что при составлении избирательных списков становится яснее, что разговоры о важности Ида-Вирумаа для нескольких крупных партий были пустыми, как пустая скорлупа ореха. Они недостаточно развивали и укрепляли местные партийные ячейки и теперь снова привлекают так называемых легионеров, чтобы спасти результат выборов. Показательно, например, и то, что в первой полусотне общегосударственного списка партии премьер-министра - Партии реформ - нет ни одного баллотирующегося в Ида-Вирумаа политика. Говорят, что это честный результат внутренних выборов. Но это и есть честное зеркало, которое показывает, что Ида-Вирумаа на самом деле не был особо важен.