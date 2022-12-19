Каллас: Роль Соединенного Королевства в укреплении безопасности Эстонии неоценима

«Я выразила благодарность премьер-министру Соединенного Королевства за присутствие их войск в Эстонии. Роль Соединенного Королевства в обеспечении безопасности Эстонии и укреплении оборонительной позиции НАТО на восточном фланге неоценима», - сказала после встречи премьер-министр Кая Каллас. «Мы интенсивно выполняем то, что было решено на саммите НАТО в Мадриде. Решение Соединенного Королевства направить бригаду для быстрого усиления позиции Эстонии в случае кризиса является прекрасным примером сотрудничества. Мы также тесно сотрудничаем с целью повышения обороноспособности Эстонии, например создаем эстонскую дивизию, проводим совместные учения и увеличиваем свой потенциал по приему войск союзников», - сказала премьер-министр.

На встрече также обсуждалась агрессия России против Украины и поддержка Украины. «Эстония и Соединенное Королевство были и остаются одними из самых активных сторонников Украины, причем это, безусловно, должно сохраняться – пока Украина не освободила свою территорию, мы не сделали достаточно. Украина доказала свою состоятельность на поле боя, а наша полная поддержка поможет Украине быстрее выиграть войну и достичь мира», - сказала Каллас. «Мы находимся в длительной конфронтации – империалистические цели России по захвату Украины, восстановлению эры сфер влияния в Европе и ослаблению НАТО не изменились», - отметила премьер-министр Каллас.