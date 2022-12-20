В Сомпа горел дом, люди пострадали

Спасатели сразу вошли в дом и вынесли из спальни горящей квартиры 2 человека. Пострадавшие были немедленно переданы скорой помощи для госпитализации, их жизни ничего не угрожает. Также из квартиры вынесли газовый баллон.

Пожар был локализован в 21:57 и окончательно потушен в 22:54. В ходе работ по тушению от воды сильно пострадала и квартира, расположенная под сгоревшей квартирой, в связи с чем жительница не могла там оставаться. Ей было оказана помощь в поиске места для ночлега. Возгорание могло начаться на кухне. В работах по тушению участвовали спасательные команды Кохтла-Ярве и Йыхви, а также спасатели-добровольцы из Мяэтагусе.