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В Сомпа горел дом, люди пострадали

Северное побережье
В Сомпа горел дом, люди пострадали
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Фото: Mailiis Ollino

19 декабря в 21:32 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в квартире в Сомпа на улице Арусерва. По предварительным данным, в квартире могли находиться люди. На момент прибытия спасателей горела квартира на втором этаже дома, сообщает Идаский центр спасения.

Спасатели сразу вошли в дом и вынесли из спальни горящей квартиры 2 человека. Пострадавшие были немедленно переданы скорой помощи для госпитализации, их жизни ничего не угрожает. Также из квартиры вынесли газовый баллон.

Пожар был локализован в 21:57 и окончательно потушен в 22:54. В ходе работ по тушению от воды сильно пострадала и квартира, расположенная под сгоревшей квартирой, в связи с чем жительница не могла там оставаться. Ей было оказана помощь в поиске места для ночлега. Возгорание могло начаться на кухне. В работах по тушению участвовали спасательные команды Кохтла-Ярве и Йыхви, а также спасатели-добровольцы из Мяэтагусе.

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