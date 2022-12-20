На границе развернули 27 человек

Наиболее распространенными причинами остановки были то, что у людей не было соответствующих документов для въезда в страну, они давали неясные заявления о цели поездки или в ходе интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.