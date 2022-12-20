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На границе развернули 27 человек

Северное побережье
На границе развернули 27 человек
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Фото: Arvet Mägi

19 декабря 13 граждан Украины, 12 граждан России и 2 гражданина Молдовы не были допущены к въезду в Эстонию на погранпереходе Нарва-1, сообщает Идаская префектура.

 Наиболее распространенными причинами остановки были то, что у людей не было соответствующих документов для въезда в страну, они давали неясные заявления о цели поездки или в ходе интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

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