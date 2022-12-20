Первым номером списка Eesti 200 в Ида-Вирумаа станет Ильин, последним – Пахка

По списку партии намерен баллотироваться депутат Кохтла-Ярвеского горсобрания Яанек Пахка, получивший подозрение в преступлении как один из фигурантов коррупционного скандала и вышедший после этого из партии Eesti 200.

"Выход из партии - это понятно, чтобы он не участвовал в принятии каких-либо решений в партии. На выборах он будет баллотироваться под последним номером в списке. Никаких обвинений ему не предъявлено. Пока он только подозреваемый", - прокомментировала в интервью Rus.ERR вице-председатель партии Кристина Каллас, добавив, что если Пахка предъявят обвинение до того, как в середине января будут утверждены избирательные списки, то он в них не войдет.

Ранее стало известно, что первым номером списка Eesti 200 в Ида-Вирумаа станет мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

"Список по Ида-Вирумаа готов на 90 процентов. Еще есть свободное место, на него претендуют несколько человек. К началу января решим. Мы хотели, чтобы в нашем списке баллотировались только люди из Ида-Вирумаа. Я не очень позитивно отношусь к практике, когда привозят людей из Таллинна баллотироваться под первым номером в Ида-Вирумаа. От этого регион только теряет", - отметила Каллас.