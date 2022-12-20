Партия "Эстония 200" (Eesti 200) завершает комплектацию своего избирательного списка на выборах в Рийгикогу в округе Ида-Вирумаа. На данный момент известны семь из восьми кандидатов, пишет rus.err.ee.
Первым номером списка Eesti 200 в Ида-Вирумаа станет Ильин, последним – Пахка
По списку партии намерен баллотироваться депутат Кохтла-Ярвеского горсобрания Яанек Пахка, получивший подозрение в преступлении как один из фигурантов коррупционного скандала и вышедший после этого из партии Eesti 200.
"Выход из партии - это понятно, чтобы он не участвовал в принятии каких-либо решений в партии. На выборах он будет баллотироваться под последним номером в списке. Никаких обвинений ему не предъявлено. Пока он только подозреваемый", - прокомментировала в интервью Rus.ERR вице-председатель партии Кристина Каллас, добавив, что если Пахка предъявят обвинение до того, как в середине января будут утверждены избирательные списки, то он в них не войдет.
Ранее стало известно, что первым номером списка Eesti 200 в Ида-Вирумаа станет мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
"Список по Ида-Вирумаа готов на 90 процентов. Еще есть свободное место, на него претендуют несколько человек. К началу января решим. Мы хотели, чтобы в нашем списке баллотировались только люди из Ида-Вирумаа. Я не очень позитивно отношусь к практике, когда привозят людей из Таллинна баллотироваться под первым номером в Ида-Вирумаа. От этого регион только теряет", - отметила Каллас.
В список, помимо Ильина и Пахка, войдут зампредседателя Нарвского горсобрания Денис Ларченко, предприниматель Марко Сандре, член Йыхвиского волостного управления и бывший нарвский комиссар полиции Сергей Андреев, а также руководитель Силламяэского бюро Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Ольга Пихлак, которая изначально собиралась баллотироваться по списку Партии реформ, и пока еще действующий руководитель отделения Центристской партии в Ида-Вирумаа Марек Кулламяги, которому нужно будет все же покинуть ряды центристов, поскольку нельзя баллотироваться по списку другой партии.
"Недовольство работой Центристской партии Марек Кулламяги высказывал давно. Наша команда в Ида-Вирумаа давно с ним по этому вопросу общалась. Он, конечно, надеялся, что что-то изменится у центристов, но ничего не изменилось. Поэтому у него такое решение. С Ольгой Пихлак получилось как-то неловко. Реформисты зачем-то включили ее в общий список, хотя она давно дала знать им, что не пойдет с ними. Сами удивляемся, почему они не стали что-то менять", - пояснила Каллас.
По данным Коммерческого регистра, из семи кандидатов Eesti 200 по Ида-Вирумаа в партии состоят лишь двое - Ларченко и Сандре.
По словам вице-председателя партии, Eesti 200 в Ида-Вирумаа надеется минимально на один мандат. "А по всей Эстонии наша партия планирует получить 15 мест", - заключила Каллас.