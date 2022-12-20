Центристская партия исключила руководителья Ида-Вируского отделения

Генеральный секретарь Центральной партии Андре Ханимяги сообщил, что на очередном заседании правления партии бывший руководитель региона Ида-Вирумаа Марек Кулламяги был единогласно исключён из партии. Ханимяги пояснил, что руководству партии стало известно, что Кулламяги находится в избирательском списке Эстония 200 на выборах в Рийгикогу.

«К сожалению, партия должна была узнать об этом из листовки, а не от самого человека. Конечно, каждый имеет право работать с той командой, которая ему подходит, но поскольку сам Марек Кулламяги не хотел принимать такое решение и то, что происходило, вводило избирателей в заблуждение, правление партии само сделало следующий логический шаг», — сказал Ханимяги.