Центристская партия исключила Марека Кулламяги, который баллотируется в списке Эстония 200, сообщила пресс-служба партии.
Центристская партия исключила руководителья Ида-Вируского отделения
Генеральный секретарь Центральной партии Андре Ханимяги сообщил, что на очередном заседании правления партии бывший руководитель региона Ида-Вирумаа Марек Кулламяги был единогласно исключён из партии. Ханимяги пояснил, что руководству партии стало известно, что Кулламяги находится в избирательском списке Эстония 200 на выборах в Рийгикогу.
«К сожалению, партия должна была узнать об этом из листовки, а не от самого человека. Конечно, каждый имеет право работать с той командой, которая ему подходит, но поскольку сам Марек Кулламяги не хотел принимать такое решение и то, что происходило, вводило избирателей в заблуждение, правление партии само сделало следующий логический шаг», — сказал Ханимяги.
Генсек добавил, что Центральная партия будет бороться на выборах в Ида-Вирумаа с очень сильным списком, и исключение регионального председателя из партии не ухудшит предвыборную деятельность или сотрудничество между списками. «Нынешний вице-председатель и бывший руководитель региона Ээви Паасмяэ продолжит руководить регионом.