Моряки недовольны поведением компании Tallink, профсоюз организует пикет

Независимый профсоюз моряков Эстонии (EMSA) прервал 13 декабря переговоры по коллективному договору с компанией Tallink Grupp и ее дочерними предприятиями в связи с нарушениям работодателем коллективного договора и жесткой позицией в переговорах по заработной плате, сообщила в среду пресс-служба профсоюза.

В пятницу, 16 декабря, профсоюз обратился к государственному примирителю с заявлением о начале примирительной процедуры, предусмотренной Законом о разрешении коллективных трудовых споров.

"От имени профсоюза мы даем работникам Tallink возможность высказать свое мнение относительно заработной платы и кадровой политики компании. Работодатель продолжает действовать злонамеренно и подло, поскольку после прерывания переговоров морским судам были отправлены шкалы окладов на предстоящий год, которые не соответствовали ни озвученным за столом переговоров цифрам, ни тому уровню зарплат, которые требовал профсоюз. Такое поведение можно считать сознательным и злонамеренным введением в заблуждение сотрудников и членов профсоюза", - отметил глава EMSA Юри Лембер.

Профсоюз продолжит предпринимать соответствующие действия и планирует использовать все возможности, вытекающие из закона, для заключения к 2023 году коллективного договора о справедливой заработной плате работников морских судов Tallink Grupp , которые ходят под эстонским флагом.