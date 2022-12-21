Новой заведующей отделом культуры городской управы Нарвы с 22 декабря станет Лариса Дегель, пишет rus.err.ee.
Отдел культуры Нарвской горуправы возглавила Лариса Дегель
Отдел культуры Нарвской горуправы возглавила Лариса Дегель
Распоряжение о ее назначении на эту должность в среду утвердила местная мэрия. Размер оклада Дегель - 2911 евро в месяц.
Ранее власти Нарвы пытались найти заведующего отделом культуры путем открытого конкурса. Но безуспешно. В конце ноября был объявлен внутренний конкурс, к установленному сроку - 15 декабря - поступило заявление только от Ларисы Дегель, которая больше года работала исполняющей обязанности заведующей.
Отдел культуры остался без руководителя 18 ноября 2021 года, когда занимавшая этот пост Виктория Лутус (Центристская партия) предпочла стать депутатом Нарвского горсобрания.
Лутус проработала в отделе культуры Нарвской горуправы более 20 лет. Лариса Дегель долгое время являлась ее заместителем.
Ключевые слова