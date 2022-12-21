Отдел культуры Нарвской горуправы возглавила Лариса Дегель

Распоряжение о ее назначении на эту должность в среду утвердила местная мэрия. Размер оклада Дегель - 2911 евро в месяц.

Ранее власти Нарвы пытались найти заведующего отделом культуры путем открытого конкурса. Но безуспешно. В конце ноября был объявлен внутренний конкурс, к установленному сроку - 15 декабря - поступило заявление только от Ларисы Дегель, которая больше года работала исполняющей обязанности заведующей.

Отдел культуры остался без руководителя 18 ноября 2021 года, когда занимавшая этот пост Виктория Лутус (Центристская партия) предпочла стать депутатом Нарвского горсобрания.