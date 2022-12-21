Отказавшись от запуска фейерверков, вы поможете животным

Резкие вспышки света и громкие, повторяющиеся звуки вызывают у животных стресс, и их реакция на раздражитель может быть разной. Признаки страха включают в себя: бегство, прятки, замирание и тряска в панике. Собаки также могут задыхаться, лаять, выть, скулить и подавать сигналы языком своего тела. У некоторых собак может развиться боязнь любого громкого шума после их первого опыта от фейерверков.

Советы от Общества защиты животных

в этот же день увлеките своих животных прогулкой, активным занятием или игрой;

сельскохозяйственных животных во время фейерверков следует держать в амбарах или конюшнях, а домашних животных - в помещении;

включите для животных радио или телевизор на умеренной громкости;

закрывайте окна в помещениях, чтобы внутрь не попали вспышки света;

проведите с ними время сами и предложите приятное занятие;

в случае сильного стресса предварительно проконсультируйтесь с ветеринаром.

«К сожалению, у нас нет другого способа защитить дикую природу, кроме как не запускать фейерверки или использовать альтернативные варианты. В любом случае, фейерверки нельзя запускать: в природных и ландшафтных заповедниках; в природоохранных зонах; возле зоопарков и зоологических парков; рядом с животноводческими фермами и конюшнями; возле приютов для животных», - добавила Ярвсоо.

Общество также призывает людей проверить чипы животного и убедиться, что данные внесены в реестр. Чипы устанавливаются ветеринарами по всей Эстонии, а необходимая информация вносится в Эстонский регистр домашних животных. Владелец животного также должен внести информацию в национальный реестр домашних животных, который ведется местным самоуправлением.