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Отказавшись от запуска фейерверков, вы поможете животным

Северное побережье
Отказавшись от запуска фейерверков, вы поможете животным
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Собака. Иллюстративное фото
Собака. Иллюстративное фото Фото: Erakogu

Таллиннский зоопарк в сотрудничестве с Эстонским обществом защиты животных (ELS), Varjupaikade MTÜ и объединением Loomus призывают сохранить рождественский мир и отказаться от запуска петард в праздничные дни, потому что как для домашних, так и диких животных это ежегодно становится большим стрессом. Об этом пишет rus.postimees.ee.

Фейерверки каждый год становятся мучением для животных. В праздничный период десятки домашних любимцев от страха убегают и теряются, в испуге они могут спровоцировать несчастный случай и пострадать. К сожалению, люди продолжают запускать петарды, а значит источник проблемы никуда не исчезает.

Если у всех владельцев животных есть возможность учесть празднование Нового года и подготовить к нему своих животных, то, к сожалению, никто не может предусмотреть салюты, которые раздаются в случайные моменты.

«В этом году Таллинн отказался от запуска фейерверка в честь празднования Нового года, вместо этого горожане смогут увидеть красочное световое представление. Помимо экономических причин, это решение оправдано еще и потому, что каждый год фейерверк представляет стресс для домашних животных, для обитателей зоопарка и городской природы. Призываю всех отказаться от частных фейерверков и рекомендую вместо этого сделать пожертвование в пользу одной из организаций, заботящихся о животных», - сказал вице-мэр Владимир Свет.

«В последние годы запуск фейерверков также стал обычным явлением во время празднования Рождества. На самом деле Рождество традиционно считается мирным временем, и фейерверки здесь совершенно неуместны. Поэтому давайте уважать эту традицию и пообещаем всем спокойно встретить Рождество. В новогоднюю ночь следует предпочесть беззвучные фейерверки или другие альтернативы. Животные обязательно скажут вам спасибо», - комментирует Элис Ярвсоо, руководитель отдела прямой помощи ELS.

Деньги, сэкономленные на покупке петард, можно пожертвовать в фонды Таллиннского зоопарка, Эстонского общества защиты животных, объединения Loomus и Varjupaikade MTÜ.

Резкие вспышки света и громкие, повторяющиеся звуки вызывают у животных стресс, и их реакция на раздражитель может быть разной. Признаки страха включают в себя: бегство, прятки, замирание и тряска в панике. Собаки также могут задыхаться, лаять, выть, скулить и подавать сигналы языком своего тела. У некоторых собак может развиться боязнь любого громкого шума после их первого опыта от фейерверков.

Советы от Общества защиты животных

в этот же день увлеките своих животных прогулкой, активным занятием или игрой;

сельскохозяйственных животных во время фейерверков следует держать в амбарах или конюшнях, а домашних животных - в помещении;

включите для животных радио или телевизор на умеренной громкости;

закрывайте окна в помещениях, чтобы внутрь не попали вспышки света;

проведите с ними время сами и предложите приятное занятие;

в случае сильного стресса предварительно проконсультируйтесь с ветеринаром.

«К сожалению, у нас нет другого способа защитить дикую природу, кроме как не запускать фейерверки или использовать альтернативные варианты. В любом случае, фейерверки нельзя запускать: в природных и ландшафтных заповедниках; в природоохранных зонах; возле зоопарков и зоологических парков; рядом с животноводческими фермами и конюшнями; возле приютов для животных», - добавила Ярвсоо.

Общество также призывает людей проверить чипы животного и убедиться, что данные внесены в реестр. Чипы устанавливаются ветеринарами по всей Эстонии, а необходимая информация вносится в Эстонский регистр домашних животных. Владелец животного также должен внести информацию в национальный реестр домашних животных, который ведется местным самоуправлением.

Без информации в регистрах чип бесполезен для определения местонахождения животного. Если животное пропало в канун Нового год, следует немедленно начать его поиски и сообщить об этом в ближайший приют для животных.

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