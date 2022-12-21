Таллиннский зоопарк в преддверии поры фейерверков начал давать шимпанзе успокоительные

"Неделю назад мы начали давать шимпанзе успокоительные, - сказал Маран, добавив, что заставить животное принять лекарство может быть непросто. - Мы пробуем давать пищу с сильным вкусом, которая им нравится, чтобы скрыть горький вкус успокоительного. Иногда получается, иногда - нет".

"В начале этого года питание шимпанзе было полностью нарушено потому что они были в стрессе. Их восприятие гораздо чувствительнее", - добавил он.

Маран поддерживает решение Таллинна, как и многих других городов Эстонии, отказаться от официальных общегородских фейерверков. "Однако есть жители, которые хотят запускать фейерверки в частном порядке, поэтому это по-прежнему актуальная проблема, - добавил он. - Может отпраздновать Новый год как-то по-другому? Может, разумнее пожертвовать эти деньги куда-нибудь?"