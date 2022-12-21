Руководители города Раквере обсудили строительство Дома музыки Арво Пярта с руководством фонда «Капитал культуры Эстонии»

«Мы очень рады, что Эстонский Капитал культуры Эстониитеперь может поддержать строительство одновременно нескольких объектов культуры государственного значения. Мы сами обратились в фонд с желанием встретиться для обсуждения дальнейших шагов и действий. Создание Дома музыки Арво Пярта имеет большое значение как для Раквере, так и для всего Ляэне-Вирумаа. Мы подтверждаем, что город Раквере готов быстро продвигаться вперёд в этом процессе», — сказала Трийн Варек.

На встрече руководство города ознакомило фонд «Капитал культуры Эстонии» с текущим состоянием проекта Дома музыки. «Поскольку проект строительства готов и разрешение на строительство тоже выдано, нам было важно знать следующие этапы, чтобы получить ясность по получению поддержки — когда объявить тендер на строительство, должен ли город делать решения относительно музыкального дома в бюджете 2023 года с дополнительным бюджетом и т. д.», — пояснила Варек. По словам Маргуса Алликмаа, Капитал культуры Эстонии рада готовности Раквере. Он уточнил, что следующим шагом для города Раквере будет подача заявки в фонд для подписания договора о гранте, и если переговоры между городом и фондом будут успешными, совет Капитала культуры Эстонии, который соберётся 7 февраля, уже можно обсуждать запрос города Раквере. «Если совет примет положительное решение, мы сможем заключить договор, после чего Раквере сможет объявить тендер для поиска строителя. Чем раньше мы приступим к делу, тем лучше. Каждый новый культурный центр, создающий качественную концертную площадку для авторов и исполнителей и современную среду для наслаждения творчеством для публики, обогащает нашу культурную жизнь. И это одна из многих задач фонда», — сказал Алликмаа.