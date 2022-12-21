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В четверг цена электричества на бирже упадет ниже 20 центов за киловатт

Северное побережье
В четверг цена электричества на бирже упадет ниже 20 центов за киловатт
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Фото: Ilja C. Hendel/© Ilja C. Hendel

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в четверг, 22 декабря, составит 19,78 цента за киловатт-час, пишет rus.err.ee.

По сравнению со средой тариф снизится примерно на 16%, свидетельствуют данные Nord Pool.

С 07:00 до 22:00 цены будут колебаться от 20 до 23 центов за киловатт-час, ранним утром и поздно вечером электричество будет стоит 13-17 центов.

В Финляндии, Латвии и Литве тариф будет таким же, как в Эстонии.

К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.

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