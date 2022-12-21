В четверг цена электричества на бирже упадет ниже 20 центов за киловатт

По сравнению со средой тариф снизится примерно на 16%, свидетельствуют данные Nord Pool.

С 07:00 до 22:00 цены будут колебаться от 20 до 23 центов за киловатт-час, ранним утром и поздно вечером электричество будет стоит 13-17 центов.

В Финляндии, Латвии и Литве тариф будет таким же, как в Эстонии.