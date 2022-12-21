Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в четверг, 22 декабря, составит 19,78 цента за киловатт-час, пишет rus.err.ee.
В четверг цена электричества на бирже упадет ниже 20 центов за киловатт
В четверг цена электричества на бирже упадет ниже 20 центов за киловатт
По сравнению со средой тариф снизится примерно на 16%, свидетельствуют данные Nord Pool.
С 07:00 до 22:00 цены будут колебаться от 20 до 23 центов за киловатт-час, ранним утром и поздно вечером электричество будет стоит 13-17 центов.
В Финляндии, Латвии и Литве тариф будет таким же, как в Эстонии.
К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.
Ключевые слова