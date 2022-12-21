Таллиннская городская управа утвердила детальную планировку пассажирского терминала Rail Baltic в Юлемисте и прилегающей территории. В соответствии с детальной планировкой, в Юлемисте будет создан транспортный узел для различных видов транспорта, который сделает более удобным использование общественного транспорта и сделает более комфортным общественное пространство района, сообщает rus.err.ee.
Таллиннская горуправа утвердила планировку единого терминала Юлемисте
Создание единого терминала Юлемисте поддерживает стратегическую цель Таллинна мотивировать жителей столичного региона больше передвигаться на различных видах общественного транспорта, на велосипедах или пешком, потому что создаст удобные условия для пересадки и передвижения. "Планировка обращает особое внимание не только на здание единого терминала, но и на формирование качественного общественного пространства: цель города заключается в том, чтобы зона терминала имела пространственное соединение с Петербури теэ, центром города, и, конечно, с аэропортом", - сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус.
Председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс отметил, что международный пассажирский терминал в районе Юлемисте, является знаковым объектом для всего железнодорожного проекта. "Выдающееся с точки зрения архитектуры здание пассажирского терминала станет достойными воротами в столицу и поможет объединить различные транспортные возможности. Мы уже приступили к поиску поставщиков необходимых для строительства услуг и надеемся в 2023 году начать строительство", - сказал Салометс.
Детальная планировка охватывает территорию площадью 11,47 га в микрорайоне Юлемисте в Ласнамяэ. Детальная планировка позволит построить возле Петербури теэ пассажирский терминал "Юлемисте", автовокзал и коммерческое здание. Планировка также предусматривает перенос трамвайных путей в целях обеспечения более удобного сообщения с другими видами транспорта. Помимо этого, запланировано строительство нескольких городских площадей и создание возможностей для комфортного и безопасного передвижения пешеходов и велосипедистов.
Единый терминал будет обслуживать как железнодорожные рейсы, отправляющиеся со станции "Юлемисте", так и маршруты, пересекающие станцию, по путям с шириной колеи, которая сейчас используется в Эстонии, то есть 1520 мм, а также по европейским стандартам - шириной 1435. Кроме того, терминал будет обслуживать автобусные маршруты. Возле здания терминала будут построены три перрона. Согласно детальной планировке, доступ в терминал будет обеспечен несколькими дорогами и трамвайными линиями.
В основу проекта заложена совместная работа компаний Zaha Hadid Architects и ESPLAN OÜ, ставшая победителем проведенного в 2019 году конкурса для поиска архитектурного решения здания пассажирского терминала "Юлемисте". Планировка охватывает интеграцию коммерческих площадей и общественных услуг. При создании открытой и динамичной среды будут учитываться траектории передвижения людей. В основе архитектурного решения – простые и понятные маршруты передвижения и визуальное направление пассажиров. Для снижения шума планируется ввести ограничение на движение тяжелого транспорта, а также на движение автобусов, установить ограничение скорости 30 км/ч и сделать трамвайное сообщение более плавным.
Разработка детальной планировки началась в марте 2020 года, затем состоялась публичная выставка эскизного решения, а также публичные дискуссии с привлечением заинтересованных сторон и местных жителей.
Таллинн заключил договор о сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций для развития пассажирского терминала "Юлемисте" и прилегающей территории, чтобы завершить строительство до конца 2026 года. Таллиннский департамент городского имущества и государственный Земельный департамент сотрудничают для приобретения находящихся на этой территории частных земель, Таллиннский департамент городского имущества продолжает переговоры относительно приобретения участков.