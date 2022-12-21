Таллиннская горуправа утвердила планировку единого терминала Юлемисте

Создание единого терминала Юлемисте поддерживает стратегическую цель Таллинна мотивировать жителей столичного региона больше передвигаться на различных видах общественного транспорта, на велосипедах или пешком, потому что создаст удобные условия для пересадки и передвижения. "Планировка обращает особое внимание не только на здание единого терминала, но и на формирование качественного общественного пространства: цель города заключается в том, чтобы зона терминала имела пространственное соединение с Петербури теэ, центром города, и, конечно, с аэропортом", - сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус.

Председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс отметил, что международный пассажирский терминал в районе Юлемисте, является знаковым объектом для всего железнодорожного проекта. "Выдающееся с точки зрения архитектуры здание пассажирского терминала станет достойными воротами в столицу и поможет объединить различные транспортные возможности. Мы уже приступили к поиску поставщиков необходимых для строительства услуг и надеемся в 2023 году начать строительство", - сказал Салометс.

Детальная планировка охватывает территорию площадью 11,47 га в микрорайоне Юлемисте в Ласнамяэ. Детальная планировка позволит построить возле Петербури теэ пассажирский терминал "Юлемисте", автовокзал и коммерческое здание. Планировка также предусматривает перенос трамвайных путей в целях обеспечения более удобного сообщения с другими видами транспорта. Помимо этого, запланировано строительство нескольких городских площадей и создание возможностей для комфортного и безопасного передвижения пешеходов и велосипедистов.