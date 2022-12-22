Вирве Осила: Рождество приходит, даже если мир перевернулся...

Рождество придет и к тем, кого отмечают за некорректное обслуживание. Рождество придет и ко мне, имеющей возможность любоваться чистой-белой зимой лишь из окна, ведь между нашими домами пешком, не говоря уж о ходьбе с ходунками, не пройти. Говорят, закажи, мол, социального работника для походов в магазин. Говорят, закажи, мол, работника почты для оказания услуги. О том, что таким образом теряется достоинство пожилого человека, не говорят. Оно просто есть. Но и те, у кого нет компьютера и машины, денег и здоровья, тоже имеют право быть человеком. По крайней мере должны иметь.

Так чисто! Так бело! Рождество приходит каждый год и ко всем, ведь Спаситель рождается в нас снова и снова, однако нашу вину неправильной жизни не может искупить и Он.

Неужели у верящих в Путина - другой Бог, прощающий все грехи убийств, насилия и разрушения? Неужели у президента одной из держав - свой Бог, если она просит для Путина гарантий безопасности, чтобы маленький пухлощекий Володя мог, не чувствуя страха, сеять гибель сейчас в Украине, а позднее, может, и где-то еще?

Простит ли нам наш Бог, если мы на словах будем хорошими, а в поступках - не очень? У меня есть ощущение, что как бы ни пытался искупить наши грехи Единородный Сын Божий, мы опять и опять отправляем Его на распятие своим фарисейством, эгоизмом, злобой и жадностью.

Рождество на пороге, ясли готовы для рождения Младенца. Мы ждем, что Он придет защитить нас. А как мы защищаем Его? Умеем ли мы вообще быть смиренными? Благодарными? Свою планету мы загадили, теперь отправимся на Луну, угробим всё и там.

На рождественских праздниках не экономят, победоносно объявил руководитель одной из торговых сетей. Что это за праздник - Рождество? Отдающее коммерцией торжество или праздник внутри нас? Об этом стоило бы подумать

"…Ощущение Рождества никто не купит и не продаст;