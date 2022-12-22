Получив письмо с таким пожеланием, рождественский дед Вальдемар тут же взялся за его выполнение: "Я уже отправил письмо в Испанию: "Прошу впредь выращивать мандарины без косточек!". Это одно из самых клевых пожеланий за этот рождественский месяц".

По мнению проживающего в дремучих алутагузеских лесах Вальдемара, различные гаджеты детям тоже не так уж необходимы. Если же родители все-таки кладут их в мешок с подарками, то в недалеком будущем они возвращаются вместе с детьми на хутор Рабаталу, поскольку летом, когда шуба рождественского деда висит в кладовке, Вальдемар - в миру Рональдо Сильдник - устраивает в своих владениях лагерь выживания, чтобы избавлять детей от смарт-зависимости.