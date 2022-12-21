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Ворота Йыхвиского рынка загромождают высокие сугробы

Кюлли Крийс
, журналист
Ворота Йыхвиского рынка загромождают высокие сугробы
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Уже семь раз этой зимой дворнику на рынке приходилось прокапывать в сугробе тоннель, чтобы люди могли попасть на рынок привычным для них путем.
Уже семь раз этой зимой дворнику на рынке приходилось прокапывать в сугробе тоннель, чтобы люди могли попасть на рынок привычным для них путем. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Перед самым посещаемым входом на Йыхвиский рынок довольно часто образуется высокий вал снега, сквозь который работнику рынка приходится снова и снова прокапывать узкий тоннель.

После снегопада на Йыхвиский рынок можно попасть со стороны торгового центра "Jewe" по узкой тропинке, которую работники рынка прокопали лопатой в очередном сугробе. Утром во вторник дворник Пеэтер сказал, что копает тоннель в седьмой раз за декабрь. Таким образом, что лопатой разбрасывает снег по обеим сторонам прохода. Валы уже достигают более двух метров. 

Именно такой узкий этот проход, если смотреть со стороны рынка.
Именно такой узкий этот проход, если смотреть со стороны рынка. Фото: Urmas Prants
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