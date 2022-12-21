Ворота Йыхвиского рынка загромождают высокие сугробы

После снегопада на Йыхвиский рынок можно попасть со стороны торгового центра "Jewe" по узкой тропинке, которую работники рынка прокопали лопатой в очередном сугробе. Утром во вторник дворник Пеэтер сказал, что копает тоннель в седьмой раз за декабрь. Таким образом, что лопатой разбрасывает снег по обеим сторонам прохода. Валы уже достигают более двух метров.