Перед самым посещаемым входом на Йыхвиский рынок довольно часто образуется высокий вал снега, сквозь который работнику рынка приходится снова и снова прокапывать узкий тоннель.
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Ворота Йыхвиского рынка загромождают высокие сугробы
Ворота Йыхвиского рынка загромождают высокие сугробы
После снегопада на Йыхвиский рынок можно попасть со стороны торгового центра "Jewe" по узкой тропинке, которую работники рынка прокопали лопатой в очередном сугробе. Утром во вторник дворник Пеэтер сказал, что копает тоннель в седьмой раз за декабрь. Таким образом, что лопатой разбрасывает снег по обеим сторонам прохода. Валы уже достигают более двух метров.