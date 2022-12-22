СПАСАТЕЛИ ⟩ Утечка газа в квартире

Спасатели обнаружили в квартире возгорание в задней части плиты, а также утечку газа. Газовый кран в квартире был перекрыт, комнаты проветрены. Жильцу запретили пользоваться газовым оборудованием, пока его не проверит газовщик.

В дымоходе воспламенилась сажа

Вечером 20 декабря спасателей вызвали на улицу Парги в поселке Люганузе, где из трубы жилого дома вырывались искры и пламя. Люди покинули здание, в доме не было ни дыма, ни огня.

Спасатели обнаружили возгорание сажи в дымоходе. Из камина достали дрова и подождали, пока не миновала опасность. Топить камин запретили.