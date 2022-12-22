Днем 19 декабря в центр тревоги поступило сообщение о возгорании за газовой плитой в многоквартирном доме на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Утечка газа в квартире
Спасатели обнаружили в квартире возгорание в задней части плиты, а также утечку газа. Газовый кран в квартире был перекрыт, комнаты проветрены. Жильцу запретили пользоваться газовым оборудованием, пока его не проверит газовщик.
В дымоходе воспламенилась сажа
Вечером 20 декабря спасателей вызвали на улицу Парги в поселке Люганузе, где из трубы жилого дома вырывались искры и пламя. Люди покинули здание, в доме не было ни дыма, ни огня.
Спасатели обнаружили возгорание сажи в дымоходе. Из камина достали дрова и подождали, пока не миновала опасность. Топить камин запретили.
Спасательная служба напоминает людям, что печную трубу и дымоход нужно чистить каждый год перед началом нового отопительного сезона, потому что каждый год из-за возгорания сажи в дымоходе возникает несколько сотен пожаров.