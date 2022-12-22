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СПАСАТЕЛИ ⟩ Утечка газа в квартире

19-20 декабря 2022 г.
Северное побережье
Утечка газа в квартире
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Днем 19 декабря в центр тревоги поступило сообщение о возгорании за газовой плитой в многоквартирном доме на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.

Спасатели обнаружили в квартире возгорание в задней части плиты, а также утечку газа. Газовый кран в квартире был перекрыт, комнаты проветрены. Жильцу запретили пользоваться газовым оборудованием, пока его не проверит газовщик. 

В дымоходе воспламенилась сажа

Вечером 20 декабря спасателей вызвали на улицу Парги в поселке Люганузе, где из трубы жилого дома вырывались искры и пламя. Люди покинули здание, в доме не было ни дыма, ни огня.

Спасатели обнаружили возгорание сажи в дымоходе. Из камина достали дрова и подождали, пока не миновала опасность. Топить камин запретили.

Спасательная служба напоминает людям, что печную трубу и дымоход нужно чистить каждый год перед началом нового отопительного сезона, потому что каждый год из-за возгорания сажи в дымоходе возникает несколько сотен пожаров.

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