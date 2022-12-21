Чт, 22.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Власти волости Рыуге не поддерживают расширение полигона Нурсипалу

Северное побережье
Власти волости Рыуге не поддерживают расширение полигона Нурсипалу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Arvo Meeks / LEPM

Проект расширения полигона необходимо реализовать в соответствии с законами о планировании и провести объемные исследования, сказал ERR старейшинa волости Рыуге Мати Куклане.

По словам Куклане, в случае с Нурсипалу нет решения по механизму компенсаций для тех местных жителей, которые будут вынуждены покинуть свои дома из-за расширения полигона, передает "Актуальная камера".

Также не решено, что будет с людьми, которые попадают в двухкилометровую зону вокруг полигона.

Волостное собрание выступило с предложением внести изменения в законодательство, чтобы люди смогли получить справедливую компенсацию за свои вынужденно покинутые дома.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх