Проект расширения полигона необходимо реализовать в соответствии с законами о планировании и провести объемные исследования, сказал ERR старейшинa волости Рыуге Мати Куклане.
Власти волости Рыуге не поддерживают расширение полигона Нурсипалу
Власти волости Рыуге не поддерживают расширение полигона Нурсипалу
По словам Куклане, в случае с Нурсипалу нет решения по механизму компенсаций для тех местных жителей, которые будут вынуждены покинуть свои дома из-за расширения полигона, передает "Актуальная камера".
Также не решено, что будет с людьми, которые попадают в двухкилометровую зону вокруг полигона.
Волостное собрание выступило с предложением внести изменения в законодательство, чтобы люди смогли получить справедливую компенсацию за свои вынужденно покинутые дома.