Власти волости Рыуге не поддерживают расширение полигона Нурсипалу

По словам Куклане, в случае с Нурсипалу нет решения по механизму компенсаций для тех местных жителей, которые будут вынуждены покинуть свои дома из-за расширения полигона, передает "Актуальная камера".

Также не решено, что будет с людьми, которые попадают в двухкилометровую зону вокруг полигона.