Почему в Нарве так много времени потребовало переименование улиц, носящих имена советских красных деятелей? Почему в Силламяэ часть членов горсобрания против того, чтобы переименовать улицу, носящую имя сталинского "красного сокола" Валерия Чкалова? Почему бывший мэр Нарвы, большую часть своей сознательной жизни проживший в свободной Эстонии, против того, чтобы со двора средневековой Нарвской крепости увезли наконец фигуру основателя империи зла Владимира Ленина, которая там ни с чем не сочетается?
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Трудности избавления от советского груза
Видно, эти вопросы особенно остро встали теперь, когда длящаяся уже более 300 дней агрессивная война России представила многие вещи в новом свете.
До сих пор эстонское государство не проявляло особой принципиальности в отношении советского наследия. События Бронзовой ночи 2007 года, когда советский памятник в сопровождении больших волнений перенесли из центра Таллинна на кладбище, оказались, пожалуй, одной из причин, почему остальные памятники до сих пор стояли на своих местах, да и прочим советским наследием, вроде названий улиц, тоже не занимались.
Теперь все изменилось, и советские символы в одночасье превратились также в ориентиры для имперских устремлений России. Конечно, можно возразить тем, кто говорит, будто какое-то название улицы или некий памятник угрожают безопасности государства. Однако вопрос тут в государственном достоинстве. Почему Эстония должна терпеть на своей земле знаки оккупировавшего ее государства, которые зачастую и были установлены для того, чтобы восхвалять эту оккупацию? Наверняка в Эстонии много еще таких людей, которые думают иначе. Значит, и надо объяснять им. Похоже, что более 30 лет независимости оказались недостаточным сроком для этого.