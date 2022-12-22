ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Трудности избавления от советского груза

До сих пор эстонское государство не проявляло особой принципиальности в отношении советского наследия. События Бронзовой ночи 2007 года, когда советский памятник в сопровождении больших волнений перенесли из центра Таллинна на кладбище, оказались, пожалуй, одной из причин, почему остальные памятники до сих пор стояли на своих местах, да и прочим советским наследием, вроде названий улиц, тоже не занимались.

Теперь все изменилось, и советские символы в одночасье превратились также в ориентиры для имперских устремлений России. Конечно, можно возразить тем, кто говорит, будто какое-то название улицы или некий памятник угрожают безопасности государства. Однако вопрос тут в государственном достоинстве. Почему Эстония должна терпеть на своей земле знаки оккупировавшего ее государства, которые зачастую и были установлены для того, чтобы восхвалять эту оккупацию? Наверняка в Эстонии много еще таких людей, которые думают иначе. Значит, и надо объяснять им. Похоже, что более 30 лет независимости оказались недостаточным сроком для этого.