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Силламяэ планирует переименовать улицы Чкалова и Румянцева

Эрик Калда
, журналист
Силламяэ планирует переименовать улицы Чкалова и Румянцева
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Улица Михаила Румянцева является одной из главных улиц Силламяэ, и государство сочло необходимым ее переименовать. Какое имя она будет носить в будущем, пока неизвестно.
Улица Михаила Румянцева является одной из главных улиц Силламяэ, и государство сочло необходимым ее переименовать. Какое имя она будет носить в будущем, пока неизвестно. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В этот четверг горсобрание Силламяэ приступит к обсуждению переименования одной из центральных улиц города, носящей имя советского летчика Валерия Чкалова, на основании Закона о топонимах и рекомендации Министерства финансов. Затем могут заняться улицей имени Михаила Румянцева, силламяэсца, погибшего в Афганистане.

С предложением городу изменить неподходящее название улицы Чкалова выступило Министерство финансов, которое сослалось на мнение экспертов о том, что оно не соответствует смыслу Закона о топонимах и неуместно в Эстонии.

Депутаты горсобрания встали на защиту Чкалова

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