В этот четверг горсобрание Силламяэ приступит к обсуждению переименования одной из центральных улиц города, носящей имя советского летчика Валерия Чкалова, на основании Закона о топонимах и рекомендации Министерства финансов. Затем могут заняться улицей имени Михаила Румянцева, силламяэсца, погибшего в Афганистане.
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Силламяэ планирует переименовать улицы Чкалова и Румянцева
Силламяэ планирует переименовать улицы Чкалова и Румянцева
С предложением городу изменить неподходящее название улицы Чкалова выступило Министерство финансов, которое сослалось на мнение экспертов о том, что оно не соответствует смыслу Закона о топонимах и неуместно в Эстонии.