Силламяэ планирует переименовать улицы Чкалова и Румянцева

Улица Михаила Румянцева является одной из главных улиц Силламяэ, и государство сочло необходимым ее переименовать. Какое имя она будет носить в будущем, пока неизвестно.

В этот четверг горсобрание Силламяэ приступит к обсуждению переименования одной из центральных улиц города, носящей имя советского летчика Валерия Чкалова, на основании Закона о топонимах и рекомендации Министерства финансов. Затем могут заняться улицей имени Михаила Румянцева, силламяэсца, погибшего в Афганистане.