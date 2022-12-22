В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца кохтла-ярвеские художники вновь "отчитываются" перед земляками - на выставке, завершающей 2022 год, показывают новые творения.
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Зимняя выставка - это не значит, что все картины о зиме
Зимняя выставка - это не значит, что все картины о зиме
Полсотни картин от 23 авторов, абсолютно разной тематики и выполненные в разной технике. Тем не менее экспозиция выглядит гармоничной - об этом позаботились кураторы. Здесь зрители окунаются во все времена года, есть натюрморты и портреты. Живопись, графика и другое, что позволяет ощутить широту интересов ида-вируских художников.