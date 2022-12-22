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Зимняя выставка - это не значит, что все картины о зиме

Ирина Кивисельг
, журналист
Зимняя выставка - это не значит, что все картины о зиме
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Вероника Побежимова, дебютантка вернисажа, показывает пока только одну картину, над которой трудилась больше двух лет.
Вероника Побежимова, дебютантка вернисажа, показывает пока только одну картину, над которой трудилась больше двух лет. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца кохтла-ярвеские художники вновь "отчитываются" перед земляками - на выставке, завершающей 2022 год, показывают новые творения.

Полсотни картин от 23 авторов, абсолютно разной тематики и выполненные в разной технике. Тем не менее экспозиция выглядит гармоничной - об этом позаботились кураторы. Здесь зрители окунаются во все времена года, есть натюрморты и портреты. Живопись, графика и другое, что позволяет ощутить широту интересов ида-вируских художников.

На вернисаже председатель объединения художников Аарне Ханни и член правления Айвар Рихкранд рассказали, что уходящий год, несмотря на сложности, оказался плодотворным: объединение кохтла-ярвеских художников провело два больших пленэра на берегах - у моря в Онтика и у озера Ульясте. Организовали несколько выставок и мастер-классов. Их радует, что объединение художников пополняется - в этой выставке участвуют четверо новичков. Трое из них - ученики студии Юрия Хорева.

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