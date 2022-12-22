Зимняя выставка - это не значит, что все картины о зиме

Полсотни картин от 23 авторов, абсолютно разной тематики и выполненные в разной технике. Тем не менее экспозиция выглядит гармоничной - об этом позаботились кураторы. Здесь зрители окунаются во все времена года, есть натюрморты и портреты. Живопись, графика и другое, что позволяет ощутить широту интересов ида-вируских художников.

На вернисаже председатель объединения художников Аарне Ханни и член правления Айвар Рихкранд рассказали, что уходящий год, несмотря на сложности, оказался плодотворным: объединение кохтла-ярвеских художников провело два больших пленэра на берегах - у моря в Онтика и у озера Ульясте. Организовали несколько выставок и мастер-классов. Их радует, что объединение художников пополняется - в этой выставке участвуют четверо новичков. Трое из них - ученики студии Юрия Хорева.