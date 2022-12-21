Во вторник ушел из жизни актер и эстрадный исполнитель, заслуженный артист России Павел Шелл (49), которого часто называли королем театрализованной песни. В 2015 году из Москвы он переехал в Кохтла-Ярве, где жил и работал, но как творческого человека и талантливого исполнителя его узнала почти вся Эстония.
Он не просто пел, он жил в каждой песне...
"Он не просто поет, он живет в каждой песне", - пишет о Павле одна из поклонниц артиста Ольга Мишина. Под ее словами подписались бы многие, потому что именно так отзывались зрители после концертов, которые он устраивал не очень часто, но они всегда были запоминающимися. Не только из-за его оригинальной манеры исполнения, но и потому, что он всегда приглашал других звезд, не только из России, но и из Эстонии, например, Отта Лепланда, Сандру Нурмсалу, Уку Сувисте.
Последний концерт состоялся в Кохтла-Ярвеском центре культуры 10 декабря, последние годы он именно так отмечал свой день рождения. На этот раз 49-й. Как всегда, собрал множество восторженных откликов.
- Это было очень красивое и душевное мероприятие, - сказала директор центра культуры Светлана Короткова. - Павел умел собрать на сцене прекрасный коллектив, настроение у всех было на высоте, ничто не предвещало беды... Он принес в культурную жизнь региона разнообразие, был не только талантливым организатором, но и режиссером, ведущим международных фестивалей и конкурсов. С нашими коллективами тоже развивалось хорошее сотрудничество.
Руководитель открытого молодежного центра "ESN" Игорь Малышев, с которым Павел Шелл сотрудничал во многих проектах, сказал, что известие о смерти Павла просто оглушило.
- Когда мы готовились к декабрьскому концерту, он переживал так, как будто это последнее выступление в его жизни, - вспоминает он. - Но так было всегда, такая у него натура, поэтому ни о чем плохом даже не задумались. Наверное, что-то происходило - в "Фейсбуке" он публиковал посты, которые намекали на прощание. Но думалось - просто уходит год, подводит итоги... Он был не таким, как все, - очень чувствительный, сильно переживал, если что-то не получилось как хотелось, но во всем винил только себя. Если говорить о творчестве - у него был достаточно профессиональный подход ко всему, что он организовывал, всегда было свое видение, но в то же время он прислушивался и к мнению других. Иногда с ним было непросто, но всегда интересно. Что мне в нем особенно нравилось - неважно, где он выступает, на большой сцене под софитами или на рыночной площади, отдавался по полной. Он на все смотрел через свою призму, и не все сразу это принимали, однако с тем, что он обладал невероятной энергетикой, наверное, никто не поспорит.
Павел Шелл был выпускником музыкального училища им. Гнесиных и Московского государственного университета культуры и искусств. В его творческом багаже около 50 ролей, он много работал в антрепризах "Звезды Московской оперетты", неоднократно приглашал выступить в Кохтла-Ярве бывших коллег.
Говорил, что переезд в тихий эстонский город был обусловлен желанием убежать от столичной суеты, пожить спокойно. Поэтому он не стал искать в Эстонии работу в сфере культуры, а устроился обычным воспитателем в частный детский сад "Месимумм".
- Могу сказать о нем как об учителе только самые хорошие слова, - поделилась директор учебного центра "Интеллект", частью которого является детсад, Раиса Баженова. - С ним всегда было комфортно и приятно. Как и другие педагоги, он охотно участвовал во всех мероприятиях и был самым шикарным Дедом Морозом. Нам будет трудно найти замену. Примерно полтора месяца назад мы получили от Павла по почте заявление об увольнении по собственному желанию. Не знаю, что послужило причиной, потому что мы даже не могли с ним встретиться, чтобы поговорить. Он просто написал и не пришел больше. Мы прекрасно общались, но личная жизнь никогда не обсуждалась.
Из жизни ушел большой артист и человек, о котором в сердцах тысяч людей останутся только светлые воспоминания.