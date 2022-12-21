Он не просто пел, он жил в каждой песне...

"Он не просто поет, он живет в каждой песне", - пишет о Павле одна из поклонниц артиста Ольга Мишина. Под ее словами подписались бы многие, потому что именно так отзывались зрители после концертов, которые он устраивал не очень часто, но они всегда были запоминающимися. Не только из-за его оригинальной манеры исполнения, но и потому, что он всегда приглашал других звезд, не только из России, но и из Эстонии, например, Отта Лепланда, Сандру Нурмсалу, Уку Сувисте.

- Когда мы готовились к декабрьскому концерту, он переживал так, как будто это последнее выступление в его жизни, - вспоминает он. - Но так было всегда, такая у него натура, поэтому ни о чем плохом даже не задумались. Наверное, что-то происходило - в "Фейсбуке" он публиковал посты, которые намекали на прощание. Но думалось - просто уходит год, подводит итоги... Он был не таким, как все, - очень чувствительный, сильно переживал, если что-то не получилось как хотелось, но во всем винил только себя. Если говорить о творчестве - у него был достаточно профессиональный подход ко всему, что он организовывал, всегда было свое видение, но в то же время он прислушивался и к мнению других. Иногда с ним было непросто, но всегда интересно. Что мне в нем особенно нравилось - неважно, где он выступает, на большой сцене под софитами или на рыночной площади, отдавался по полной. Он на все смотрел через свою призму, и не все сразу это принимали, однако с тем, что он обладал невероятной энергетикой, наверное, никто не поспорит.