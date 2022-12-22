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Музыканты семейства Вайгла дадут рождественский концерт в церкви Люганузе

Северное побережье
Музыканты семейства Вайгла дадут рождественский концерт в церкви Люганузе
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Роберт, Рауль и Марие Вайгла разделяют радость совместного исполнения.
Роберт, Рауль и Марие Вайгла разделяют радость совместного исполнения. Фото: Erakogu

В пятницу, 23 декабря, Рауль Вайгла, один из самых уважаемых бас-гитаристов Эстонии, выступит со своим сыном Робертом и дочерью Марие на рождественском концерте-богослужении в церкви Люганузе.

В канун праздников в Люганузе будет музицировать семья в составе бас-гитариста "Ultima Thule" Рауля Вайгла, его сына гитариста Роберта и обладающей очаровательным голосом дочери Марие.

Марие поет в группе "Frankie Animal". В 2013 году она участвовала в конкурсе "Eesti laulu" с песней "Maybe", написанной вместе с отцом Раулем. Роберт - гитарист группы "Traffic".

Когда отец, дочь и сын вместе выходят на сцену, они радуются песням, исполняемым вместе, и наслаждаются совместным музицированием. Будут исполнены в обработке семейного ансамбля произведения любимых исполнителей, подборка собственных произведений Вайгла и несколько песен на рождественскую тематику. Жемчужина программы - хит Марие "Oled olemas".

Рождественский концерт-богослужение начнется в церкви Люганузе в 19.00, вход свободный.

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