Музыканты семейства Вайгла дадут рождественский концерт в церкви Люганузе

В канун праздников в Люганузе будет музицировать семья в составе бас-гитариста "Ultima Thule" Рауля Вайгла, его сына гитариста Роберта и обладающей очаровательным голосом дочери Марие.

Марие поет в группе "Frankie Animal". В 2013 году она участвовала в конкурсе "Eesti laulu" с песней "Maybe", написанной вместе с отцом Раулем. Роберт - гитарист группы "Traffic".

Когда отец, дочь и сын вместе выходят на сцену, они радуются песням, исполняемым вместе, и наслаждаются совместным музицированием. Будут исполнены в обработке семейного ансамбля произведения любимых исполнителей, подборка собственных произведений Вайгла и несколько песен на рождественскую тематику. Жемчужина программы - хит Марие "Oled olemas".