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Центристская партия распрощалась с очередным ида-вируским политиком

Эрик Гамзеев
, журналист
Центристская партия распрощалась с очередным ида-вируским политиком
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Участие Марека Кулламяги в выборах в Рийгикогу по списку "Эстонии 200" не оставило правлению Центристской партии иного выбора, кроме как исключить его из партии. Пост руководителя Ида-Вируского регионального отделения Центристской партии временно займет Ээви Паасмяэ.
Участие Марека Кулламяги в выборах в Рийгикогу по списку "Эстонии 200" не оставило правлению Центристской партии иного выбора, кроме как исключить его из партии. Пост руководителя Ида-Вируского регионального отделения Центристской партии временно займет Ээви Паасмяэ. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Правление Центристской партии исключило из партии председателя Ида-Вируского регионального отделения Марека Кулламяги, который, после того как родная партия не дала ему возможности баллотироваться в Рийгикогу, решил сделать это в списке партии "Эстония 200".

Генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги сказал, что, к сожалению, партия узнала о решении Кулламяги баллотироваться в Рийгикогу по списку "Эстонии 200" из флаера, а не от него самого. "Конечно, каждый имеет право работать с той командой, которая ему подходит, но поскольку сам Марек Кулламяги не хотел принимать это решение и происходящее вводило избирателей в заблуждение, правление партии само сделало следующий логический шаг", - сказал Ханимяги.

Главой регионального отделения временно станет Паасмяэ

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