Центристская партия распрощалась с очередным ида-вируским политиком

Генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги сказал, что, к сожалению, партия узнала о решении Кулламяги баллотироваться в Рийгикогу по списку "Эстонии 200" из флаера, а не от него самого. "Конечно, каждый имеет право работать с той командой, которая ему подходит, но поскольку сам Марек Кулламяги не хотел принимать это решение и происходящее вводило избирателей в заблуждение, правление партии само сделало следующий логический шаг", - сказал Ханимяги.