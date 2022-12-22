В Кохтла-Ярве и Йыхви подорожает центральное отопление

Новая предельная цена на тепло в объединенном сетевом регионе Ахтмеской, Ярвеской и Сомпаской частей города Кохтла-Ярве, города и волости Йыхви, а также поселка Таммику и деревни Йыхви с 21 января следующего года составит 61,71 евро за мегаватт-час без налога с оборота. Текущая цена составляет 53,54 евро. Цена остается на этом уровне уже несколько лет.