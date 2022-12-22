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В Кохтла-Ярве и Йыхви подорожает центральное отопление

Эрик Гамзеев
, журналист
В Кохтла-Ярве и Йыхви подорожает центральное отопление
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Андрес Клаасмяги.
Андрес Клаасмяги. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Департамент конкуренции разрешил повысить цену на централизованное теплоснабжение в Кохтла-Ярве и Йыхви на 11,5 процента.

Новая предельная цена на тепло в объединенном сетевом регионе Ахтмеской, Ярвеской и Сомпаской частей города Кохтла-Ярве, города и волости Йыхви, а также поселка Таммику и деревни Йыхви с 21 января следующего года составит 61,71 евро за мегаватт-час без налога с оборота. Текущая цена составляет 53,54 евро. Цена остается на этом уровне уже несколько лет.

По словам Андреса Клаасмяги, члена правления фирмы "Gren Viru", которая снабжает этот регион централизованным теплоснабжением, рост цены в основном обусловлен тем, что выросли производственные затраты "VKG Energia", производящего тепловую энергию. "Текущее повышение цены обусловлено только тем, что "VKG Energia" по согласованию с Департаментом конкуренции повышает цену продаваемой нам тепловой энергии", - сказал он.

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