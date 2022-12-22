Президент не провозгласил поправки к Закону о семейных пособиях

По словам президента, принятый Рийгикогу закон в его нынешнем виде содержит нормативно-технический брак, который можно рассматривать как противоречие Конституции.

Президент указал на два недостатка в принятом законе.

Во-первых, одно из его новых положений является неясным с правовой точки зрения и может быть истолковано по-разному, что противоречит положению Конституции, защищающему каждого человека от произвола государственной власти.

Кроме того, принятые парламентом поправки предусматривают, что пособие многодетной семье будет индексироваться, что создает отличие от детских пособий, для которых индексация не предусмотрена. По оценке президента, это является неравным обращением, которое никак не было обосновано в пояснительной записке к законопроекту.

"Я признаю, что от Рийгикогу нельзя требовать детальных обоснований размера пособия или исследований, подтверждающих, что та или иная льгота действительно приводит к увеличению рождаемости. У Рийгикогу есть право испытывать меры, о которых известно лишь то, что они могут способствовать достижению выбранной цели. С другой стороны, я как президент Республики не могу терпеть законотворчество, в котором полностью отказываются от обоснований, приводя в качестве предлога коалиционный договор", - сказал президент Эстонии.

По мнению Кариса, Рийгикогу должен снова обсудить этот закон и привести его в соответствие с Конституцией.

Рийгикогу принял поправки в Закон о семейных пособиях 7 декабря. Они предусматривают повышение с нового года пособия за первого и второго ребенка до 80 евро в месяц, а пособия для многодетных семей до 650 евро в месяц, если в семье воспитывается 3-6 детей, и 850 евро в месяц, если в семье воспитывается семеро и более детей. Поправки поддержали 76 из 90 депутатов, присутствовавших на заседании парламента.

Закон критиковался за то, что в случае многодетных семей размер пособия в расчете на одного ребенка значительно больше пособия, выплачиваемого за первого и второго ребенка.

Принятый парламентом закон вступает в силу после его провозглашения президентом. У президента есть 14 дней, чтобы провозгласить закон или отказаться от этого, отправив закон обратно в Рийгикогу с мотивированным решением для повторного обсуждения.