ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КАПИТАЛА КУЛЬТУРЫ ⟩ Лауреат премии за дело жизни Ильмар Талусте: двигайтесь больше и занимайтесь оздоровительным спортом

У почтенного Ильмара Талусте сейчас период напряженной работы, несмотря на то, что в начале января он отмечает свое 84-летие. Он 42 года подряд, то есть ровно половину своей жизни, является организатором одного из крупнейших спортивных мероприятий Ида-Вирумаа - мемориала борца Аво Талпаса.
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Талусте говорит, что поскольку здоровье в таком возрасте не самое хорошее, то год назад он решил передать организацию соревнования другим, однако Союз борьбы Эстонии попросил его поработать еще. Итак, 21 января будущего года в Кохтла-Ярве опять будут ждать более ста борцов из нескольких стран.