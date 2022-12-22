ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КАПИТАЛА КУЛЬТУРЫ ⟩ Лауреат премии за дело жизни Ильмар Талусте: двигайтесь больше и занимайтесь оздоровительным спортом

Талусте говорит, что поскольку здоровье в таком возрасте не самое хорошее, то год назад он решил передать организацию соревнования другим, однако Союз борьбы Эстонии попросил его поработать еще. Итак, 21 января будущего года в Кохтла-Ярве опять будут ждать более ста борцов из нескольких стран.

"Капитал культуры", присуждая Талусте премию за дело жизни, назвал его одним из наиболее выдающихся руководителей спортивной жизни Ида-Вирумаа. Кроме организации борцовского турнира он много лет занимался пропагандой активного образа жизни, а также организацией турниров-викторин на тему спорта. По мере сил он участвует в викторинах и сейчас. Особенно трудно найти ему соперника, когда вопросы касаются спортивной истории Ида-Вирумаа.